Thibault Van Renne (39) is ontwerper van handgeknoopte luxetapijten. Hij ruilde zijn Gentse showroom in voor een gloednieuwe stek aan het Albertplein in Knokke.

Je startte je zaak in 2006. Hoe ben je in het vak gerold? 'Begin jaren zeventig trok mijn vader op reis door Algerije. In het zuiden van het land kocht hij tapijten bij plaatselijke bedoeïenen en verkocht ze in Gent. De enthousiaste reacties lokten een tweede reis uit. Met een oud Volkswagenbusje reed hij tot in Nepal om het vol te stouwen met tapijten. Ik kreeg de passie met andere woorden met de paplepel mee, maar het was al snel duidelijk dat mijn interesse niet enkel in de in- en verkoop lag. Ik wou zelf creëren.' In een kleine 15 jaar tijd wist je naam te maken bij de rich & famous. 'Ik ben meteen op de digitale golf in de tapijtindustrie gesprongen. Door onze manier van werken zijn heel gedetailleerde, asymmetrische dessins mogelijk, volledig volgens de wensen van de klant. Zo kon ik unieke creaties maken voor internationale filmregisseurs en acteurs, kunstenaars, formule 1-piloten en zelfs Europese koningshuizen. Maar uiteraard staat of valt alles met de kwaliteit van het product. Net zoals een chef geen topgerecht kan maken van slechte ingrediënten, kan ik geen luxeproduct maken van slechte wol of pover vakmanschap.' Waar worden je tapijten geproduceerd? 'Ik heb wereldwijd gezocht naar vakmensen die me de fijnste knooptechnieken konden aanbieden en heb die in Nepal en India gevonden. Ik werk er met oude tapijtknopersfamilies die ik vandaag zelfs tot mijn familie reken. De garens die ik gebruik laat ik spinnen via lokale sociale projecten. Daarmee help ik vrouwen in onherbergzame gebieden om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.' Het circulatieplan van Gent dreef je weg uit de stad. Waarom koos je voor Knokke? 'Iedereen komt naar Knokke. Niet alleen tweedeverblijvers uit het hele land, maar ook toeristen uit Nederland, Frankrijk en Luxemburg die de mondaine sfeer van de badstad weten te appreciëren. Het zijn dezelfde mensen die mijn werk naar waarde schatten.' Voor het interieurontwerp van je showroom deed je een beroep op architect Dieter Vander Velpen. 'Dieter en ik werkten al samen voor zijn projecten. Het idee om de rollen eens om te draaien kwam dus heel spontaan. Hij wist hoe graag ik subtiel gouddraad in mijn tapijten verwerk. Dat heeft hij heel mooi vertaald in de messing omlijstingen die achter de balie prijken. Het marmer is dan weer een verwijzing naar de collectie die ik een paar jaar geleden heb gemaakt met Van den Weghe en Frederic Rozier.'