Het regent nieuwe boeken voor liefhebbers van bloemen, tuin- en kamerplanten.

De stad van de toekomst is groen, meent Stefano Boeri, bekend van Bosco Verticale in Milaan en Palazzo Verde in Antwerpen. Hoe we de relatie tussen stad en natuur moeten herstellen, legt hij hier uit. 50 euro, Stefano Boeri, Actar Publishers. Het was in 1543 dat de Duitse botanicus Leonhart Fuchs furore maakte met zijn handleiding voor planten en kruiden. The New Herbal is een heruitgave van zijn oorspronkelijke Kräuterbuch met meer dan 500 illustraties van in- en uitheemse soorten. 125 euro, Leonhart Fuchs, Taschen. Houd jij je monstera met moeite in leven? Kamerplanten soigneren kun je leren, belooft Thomas Goyvaerts in zijn boek Planttrekker. Leer allerhande tips om het groen in huis te doen floreren. 24,99 euro, Thomas Goyvaerts, Manteau. Wildplukken is populairder dan ooit. Herboriste Lieve Galle bundelt in In het wild geplukt recepten om met wilde planten aan de slag te gaan, van smoothies tot pesto. Jij moet ze enkel nog gaan plukken. 24,95 euro, Lieve Galle, Sterck & De Vreese. Uitgekeken op het park achter je hoek? Voor The Wild Wild East trokken twee Rotterdamse biologen en broers naar verschillende natuurparken in Oost-Europa om er de lokale fauna en flora te ontdekken, en zich aan allerhande outdoorsporten te wagen. 25 euro, Marvin en Kevin Groen, Fjord.