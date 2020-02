Heb je heimwee naar speelgoed uit je jeugd? Wil je eindelijk nog eens rondrijden in opvallende 80's rolschaatsen? Iedereen die de sfeer van de goede oude tijd wil opsnuiven, is welkom op de Retrodag van de Kringwinkel.

Op 14 maart opent de Kringwinkel zijn deuren voor alle nostalgische zielen, voor een dag vol retropret. De Kringwinkel is sowieso al the place to be voor enkele oude schatten, maar op Retrodag schakelen ze een versnelling hoger. Je kan je hart ophalen tussen originele retrospullen, er zijn aangepaste activiteiten voorzien en tegelijkertijd schalt muziek van toen door de jukebox. Kortom, alles voor een hele dag terug in de tijd.

Meer informatie over de activiteiten en deelnemende winkels vind je op www.retrodag.be.

Op 14 maart opent de Kringwinkel zijn deuren voor alle nostalgische zielen, voor een dag vol retropret. De Kringwinkel is sowieso al the place to be voor enkele oude schatten, maar op Retrodag schakelen ze een versnelling hoger. Je kan je hart ophalen tussen originele retrospullen, er zijn aangepaste activiteiten voorzien en tegelijkertijd schalt muziek van toen door de jukebox. Kortom, alles voor een hele dag terug in de tijd.Meer informatie over de activiteiten en deelnemende winkels vind je op www.retrodag.be.