Drie conversatiestartende eyecatchers voor als we binnenkort weer volk mogen ontvangen. Dromen mag toch?

1. Even pingpongen?

Veertien residenten van Zaventem Ateliers, een creatieve hub opgericht door designer Lionel Jadot, bundelden hun krachten om een multifunctionele pingpongtafel te creëren. Na een spelletje kun je het stuk vlotjes omvormen tot eettafel, scherm, lichtinstallatie of sculptuur. De ontwerpers willen op deze manier aantonen hoe hun verschillende visies elkaar beïnvloeden en sterker maken. Ook het gebruikte materiaal is veelzijdig - de tafel bestaat onder andere uit gerecupereerd hout, weeftouw en hars. Interesse? Het team stelt je unieke tafel op maat samen zodat je kunt scoren bij je vrienden. Prijs op aanvraag, zaventemateliers.com Behoefte aan een (bescheiden) feestje? Met deze kleurrijke buislamp van het Deense interieurlabel Hay baadt elke ruimte in een sfeervolle gloed. De ledlampen zijn beschikbaar in vijf felle kleuren die je apart of in een gezamenlijke lichtinstallatie kunt gebruiken. Kan overigens gewoon tegen de muur leunen. Je weet maar nooit wanneer een lightsaber van pas kan komen. 49 euro, hay.dk Dat parfumverstuivers ook een visuele aanwinst voor je interieur kunnen zijn, bewijst het Franse label Compoz Paris met zijn nieuwste creatie: de Compositeur. De intelligente en op maat gemaakte geurverspreider geeft je de mogelijkheid om je eigen olfactorische afspeellijsten te bedenken en je eigen geuren te creëren met behulp van een bibliotheek van essentiële oliën. Het elegante ontwerp werd bedacht door de Franse ontwerper Alnoor en leverde hem ook de prestigieuze Red Dot Award op, een internationale prijs voor productdesign. Beschikbaar in leer, hout of lak. Vanaf 990 euro, compoz-parfum.com