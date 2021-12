Geel lijkt misschien een gedurfde kleur voor je interieur, maar dankzij deze voorbeelden ga je ongetwijfeld overstag. Geel haalt de zon in huis, stimuleert je creativiteit en maakt je vrolijk. En alsof dat nog geen redenen genoeg zijn, kan geel ook gewoon heel stijlvol zijn.

Van warm oker tot fris citroengeel: er zijn heel wat opties. Denk na over de functie van de ruimte en stem je tint daarop af. Klaar voor geel, maar op een subtiele manier? Met meubels of accessoires kan je ook al een vrolijke toets voorzien in je woning.

LIJNENSPEL

© RAQUEL LANGWORTHY

Het luxe Britse tafellinnenmerk Summerill & Bishop lanceerde een heuse Stripe Collection. © gf

Geel én strepen? Vrolijker kan het bijna niet worden. Mix gerust verschillende tinten geel voor een stijlvol en harmonieus effect.

Gek op een streepjescode in je interieur? Vind hier nog meer inspiratie:

OKER

Oker is warm en dus heerlijk gezellig.

Beetle-stoelen van GamFratesi voor Gubi. © Jan Luijk

Bekijk hier de rest van het interieur van de eclectische burgerwoonst van kunstconsultant Edwin van Trijp in Gent.

© JAN VERLINDE

OPSMUK

Met kunst of foto's in een gele kleur kan je ook een zonnige toets brengen in je interieur. Minder drastisch dan de muren verven, maar niet minder vrolijk. Wat dacht je van een geel wandsculptuur, zoals in het interieur van de Deense keramiekhandelaar Annette Sloth?

Aan de muur hangt de gele oneindige wandsculptuur van Merete Rasmussen, geïnspireerd op de ring van Möbius. © Jan Verlinde

Of wat dacht je van een muursticker, zoals deze van Colora en Wonderwalls?

Colora ontwikkelde samen met Wonderwalls een reeks muurstickers die je gewoon kunt plakken, waaronder deze 'Fresh Flowers'. © GF

Het houten jasje van Pieter Celie is het 'conversation piece' in het salon, samengesteld met ontwerpen van Poul Kjaerholm, Marcel Breuer, Michel Ducaroy en Brandlhuber © Jan Verlinde

MET DE DEUR IN HUIS

In de zestiende-eeuwse hoeve van Isabel vallen ze met de deur in huis: de kanariegele deuren in de inkomhal verraden een voorliefde voor een kleurrijk interieur.

De kanariegele deuren in de inkom verklappen een voorliefde voor kleur. De rode sculptuur is een oud knutselwerk van een van de dochters. Isabel combineerde het met een tapijt en lamp uit de kringwinkel en een tafel die ze in de Kloosterstraat in Antwerpen kocht. © Mr.Frank

Eettafel, stoelen en dressoir waren van de ouders van Isabel. Ze komen uit de meubelfabriek Van Den Berghe-Pauvers. Het familiebedrijf produceerde 250 jaar lang meubelen © Mr. Frank

Kijk binnen in het interieur van Isabel Raemdonck

ZON OP DE GROND

Deze voorbeelden bewijzen het: een gele vloer brengt de zon in huis, ook wanneer het buiten donker en grauw is. Geen overbodige luxe in een land zoals het onze.

© Tim Van de Velde

Het geel van de vloer in deze woning weerkaatst enorm. Het brengt een zonnig gevoel in huis © Tim Van de Velde

© Tim Van de Velde

De gele vloer wordt gecombineerd met een groene deur en houten afwerkingen © Tim Van de Velde

Lees meer over deze woonst: Van architectenkantoor naar moderne patiowoning: 'Eigenlijk is het huis zelfvoorzienend'

NIS

Zelfs als subtiel detail kan geel nog voor happy vibes zorgen, zoals hier in deze ingemaakte kast.

Op de verdieping kozen OYO en de bewoners voor zachte materialen en maatwerk in sprekende kleuren. © TIM VAN DE VELDE

GRAFISCH

Trop is te veel? Niet als je goede combinaties maakt. Laat je inspireren door deze grafische muurschildering en bijhorende zetel.

De Franse ondernemer Ramdane Touhami ontwierp zelf deze grafische muurschildering geïnspireerd op zijn Parijse jaren 30-appartement. Hij tekende ook de bijpassende sofa en poefs. © CHARLOTTE DEREGNIEAUX

BLIKVANGER

Met een geel meubelstuk trek je de aandacht.

Knalgele klavertjevier-bijzettafel, geïnspireerd op Warhols bloemenschilderijen. © TIM VAN DE VELDE

