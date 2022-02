Handgedraaide keramiek is waar functionaliteit en kunst samen komen. Unieke koffiekopjes, bijzondere vazen of eigentijdse zeephouders, niets is te gek. Deze keramisten hebben de kunst alvast in de vingers en verkopen hun met liefde en passie gemaakt handwerk.

@lm.ceramics

In haar klei(n) paradijs experimenteert Lisa-Marie met vormen, materialen en kleuren. Ze is gespecialiseerd in unieke stuks voor baasjes van huisdieren en liefhebbers van planten.

Hier kan je de creaties kopen: lmceramics.be

@ke.marie.k

Met haar organische vormen en aardetonen straalt de keramiek van Marie pure rust uit. Het is back to basics in haar meest elegante vorm.

Hou haar sociale media goed in de gaten want af en toe kondigt ze een online verkoop aan.

@isabel_ceramics

Borden, vazen, kaarsenhouders en zoveel meer moois dat past in elk interieur. Isabel zorgt ook voor mooie keramieken verpakkingen om de geboorte van je kleine spruit mee aan te kondigen.

Een werkje bemachtigen doe je door te reageren op één van haar posts of een op maat gemaakt stuk aan te vragen.

@pekpottenbak

Vrolijkheid spat van de werkjes van Caroline. Ze gaat aan de slag met oerklei en felle kleuren. De bezige bij zet haar schouders onder verschillende projecten en geeft ook een aantal workshops.

Je kan op keramiekjacht in Rewind in Antwerpen of een bericht sturen op Instagram voor een afspraak in haar atelier.

@silt_ceramics

Minimalistische ontwerpen, een simpel kleurenpalet en een draaischijf, meer heeft Liesbeth niet nodig om haar eigen twist te geven aan het populaire draaiwerk.

Bestellen kan je doen via siltceramics.be.

@els.keramiek

In het atelier van Els wordt de draaischotel gebruikt voor een gevarieerd aanbod: van kopjes en plantenpotten tot lavabo's. Ze werkt vaak met rustige tinten en speelt graag met verschillende texturen.

Ze verkoopt haar creaties op elskeramiek.com

@eva.jewels.ceramics

Eva begon met het creëren van haar eigen juwelen. Al snel dacht ze na over bijpassende schaaltjes. Ze ging op cursus en ondertussen verkoopt ze ook vazen met droogbloemboeketten en originele zeepschalen met bijhorende zeep.

Hier kan je haar keramieken stukken kopen: evajewelsceramics.com.

