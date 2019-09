Kakofonie in harmonie: kijk binnen in het huis van decorateur Frederiek Van Pamel

Zijn job brengt hem over de hele wereld, fragmenten van die reizen krijgen thuis een plek in een eigenzinnige mix. Florist en decorateur Frederiek Van Pamel is een meester in het creëren van sfeer: 'Mijn interieur is een kakofonie, maar wel in harmonie.'

De keuken, waar ook Sergio Herman geregeld kookt, is net zoals de rest van de kamers een patchwork van stijlen. © Jan Verlinde

'Met welke auto rij jij?' Ik vind het belangrijk om die vraag te stellen aan mijn klanten. Niet om te weten hoe dik hun portefeuille is, maar je wagen vertelt iets essentieels over je levensstijl, net zoals je schoenen of de kunst in je huis dat doen.' In zijn eigen garage staat geen Porsche, wel sinds kort een nieuwe BMW, nadat hij jarenlang tweedehandswagens kocht. Zijn schoenen koopt hij al sinds zijn zeventiende bij Paul Smith, in zijn woning vind je zowel rommelmarktvondsten van 150 euro als honderd jaar oude vazen. Een wandeling door zijn huis voelt als een kleurrijke wereldreis: aardetinten uit Marrakech naast feloranje Chinese lak, Franse moulures boven een wandkast uit Thailand, Italiaans marmer en Vlaams borduurwerk, industrieel naast boudoir, warm en aaibaar tegenover hoogglans. 'Het is hier een kakofonie van stijlen, maar alles is wel in harmonie.'

...

