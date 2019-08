Binnenkijken in zijn woning was lange tijd ondenkbaar. Patrick Van Heurck, die deze zomer precies dertig jaar geleden het Belgische modelabel Bellerose opstartte, blijft namelijk graag discreet. Een familieman van weinig woorden, die precies weet wat hij wil.

'Knokke werd me te mondain, te druk. Toen mijn buren hun woning wilden uitbreiden en de anderen hun domein verkavelden, verkocht ik de hele boel', vertelt Patrick Van Heurck wanneer hij me ontvangt. Hij woonde als fervente zeiler vijftien jaar in de badstad. 'Bovendien vond ik de architectuur er maar niks.' De rust en authenticiteit die hij miste, vond hij tien jaar geleden toevallig in Retranchement. Midden in agrarisch gebied met een 360 graden panorama over velden, akkers en knotwilgen. Op een verdwaalde fietser na valt zelfs in de verste verte geen ziel te bespeuren. 'Uitzicht is alles. Zoiets vind je nergens in België.'

...