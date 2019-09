Interieurontwerper Ilse Crawford: 'Ik geloof niet dat mannen per se vanuit hun ego werken'

Wim Denolf Wim Denolf is redacteur van Knack Weekend.

Ilse Crawford (57) leidt in Londen het invloedrijke designbureau StudioIlse en ijvert voor mensgericht design. Ze nam dit voorjaar afscheid van de afdeling Man and Wellbeing die ze in 2000 oprichtte aan de Eindhovense Design Academy.

© Ophelia Wynne

Ik ben opgegroeid met het idee dat je altijd plaats kunt maken aan de tafel. Mijn ouders hadden het met vijf kinderen niet breed, maar de krakende pastorie waarin we woonden in Kent was altijd vol mensen en leven. Klasgenoten waren er dol op: het was een warme en tolerante omgeving, en bij ons mochten ze rommel maken en spelen. Onze studio streeft naar dat soort plekken: woningen, kantoren en andere gebouwen waarin mensen zich goed en geborgen voelen en de ruimte zich aan hen aanpast, niet omgekeerd.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×