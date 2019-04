Bij de renovatie van het nieuwe huis van haar ouders stond Magali Van den Weghe voor een drievoudige uitdaging: er moest ruimte zijn voor hun collectie antiek, veel licht en natuursteen. Missie geslaagd. 'Hier zien ze zichzelf oud worden.'

Een huis begint achteruit te gaan op het moment dat de bewoners er intrekken', zei de Brusselse architect Francis Metzger ons onlangs. Met andere woorden: een woning is - volgens hem - op haar mooist als de architect alles nog voor het zeggen heeft en het dagelijks leven zijn intrede nog niet deed. Een controversiële stelling, waar we absoluut niet mee akkoord gaan. Al kennen we tal van (interieur)architecten die hun stempel zodanig op een project drukken dat er nauwelijks plaats is voor de eigen inbreng van de bewoners.

...