Wie? Annelies (30) en haar vriend Oliver (33) Wat? 'Alles waar we zelf verliefd op worden, van bloempotten en vazen tot rotanstoelen en marmeren tafeltjes. Stukken die je interieur een originele draai kunnen geven.' Waarom? 'Het gevoel dat we bij een nieuwe ontdekking krijgen willen we delen met anderen. Tweedehands is de toekomst. Er zijn al genoeg spullen op de wereld, dus waarom nog iets nieuws kopen? Op Instagram hoef je gewoon maar te reageren en het is van jou. Als we mogen dromen, hopen we ooit een fysiek winkeltje te hebben dat we combineren met Instagram. Nu nog een huis vinden met een grote garage om alle kringkoopjes in te kunnen stockeren.' Wie? Vriendinnen Anneke (24) en Lynn (22)Wat? 'Op onze pagina vind je voornamelijk vintage, eigenzinnige objecten. Zowel kleinere meubelstukken als vaasjes en servies.'Waarom? 'Om plaats te maken in onze overvolle kasten, en als excuus om de kringwinkel plat te blijven lopen. (lachen) Wij shoppen al langer tweedehands uit budgettaire en ecologische overwegingen. We studeren samen grafische vormgeving op Sint Lucas in Antwerpen. Vaak zeulen we spullen naar school of naar elkaars huis om daar foto's te maken. En de zaken lopen goed: meestal zijn onze spullen binnen de 5 minuten verkocht.' Wie? Evi (41)Wat? 'Tablewear die je tafel net dat tikkeltje meer geeft. Ik ga op zoek naar stukken met mooie, grafische vormen. Objecten die amper gebruikt werden of nog in zeer goede staat zijn.'Waarom? 'Niet iedereen vindt het even leuk om op rommelmarkten of in kringwinkels te zoeken tussen het grote aanbod. Zelf heb ik heel veel tweedehandsitems in mijn huis staan. Ik vind dat het een kamer vaak meer karakter geeft. Vroeger droomde ik van een eigen designwinkel, maar voorlopig is Instagram de ideale manier om mijn liefde voor mooie spullen te delen.'