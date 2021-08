In de podcast Baanbreeksters gaat Knack Weekend op zoek naar vergeten Belgische vrouwen met een verrassend levensverhaal. Zo maakten we kennis met Elli Kruithof, 'de Ray Eames van Vlaanderen' die zich later ontpopte tot theologe. We brengen haar verhaal dit keer in beeld en nemen een kijkje tussen haar baanbrekende ontwerpen.

Elli Kruithof deed het allemaal - ze was kunstschilder, grafisch vormgever en schoolde zich later zomaar even om tot theologe - maar écht baanbrekend was toch vooral haar interieurontwerp. Hoewel Elli als vrouw een witte raaf was in de designwereld, maakte ze met haar partner Raymond Goovaerts deel uit van een nieuwe lichting ontwerpers die het Vlaamse interieurlandschap voorgoed veranderde. Het koppel trok op met grote namen in de jazzy kunst- en designscène, zoals Leon Stijnen, Renaat Braem en Jack Sels.

In 1951, toen Elli slechts 25 jaar oud was, kreeg ze de opdracht om samen met Raymond het iconische sterrenrestaurant 'La Pérouse' op de Flandria 16 te ontwerpen. De hyperluxueuze boot maakte pleziervaarten tussen Antwerpen en Vlissingen. High profile bezoekers zoals Grace Kelly en keizer Hirohito genoten er van optredens en culinaire hoogstandjes. Twee jaar later ontwierp het koppel een modelappartement voor de expo 'Het Nieuwe Wonen', waarmee ze zich definitief op de kaart zetten als modernistische ontwerpers. Hun designs waren vooruitstrevend, met aandacht voor licht, ruimte en een ongezien kleurenpalet. Elli's functionele meubelen met metalen buisframe namen het op tegen het zware eiken meubel dat toen nog domineerde in Vlaamse interieurs.

Werken van Elli Kruithof © Alain Hens

Hoewel ze met haar originele ontwerpen en idealen over 'het Nieuwe Wonen' haar stempel drukte op Vlaamse interieurarchitectuur, doet de naam Elli Kruithof vandaag nog weinig belletjes rinkelen. Volgens Kruithof-Goovaerts verzamelaar Alain Hens moest Elli ondanks haar verwezenlijkingen immers knokken om erkend te worden als ontwerpster. Gedesillusioneerd en in lijn met haar 'alles of niets'-filosofie, focuste Elli zich vanaf de jaren zestig nog exclusief op haar carrière als theologe. Anno 2021 huldigen en herinneren we opnieuw haar innovatieve ontwerpen door een kijkje te nemen in de collectie van galerist Alain Hens:

La Pérouse © Alain Hens

Hens beschrijft het interieur van La Pérouse als kleurrijk, speels en zeer modern voor zijn tijd. 'Denk aan babyblauw, lichtgeel en grijs: zachte, optimistische kleuren die toen jamais vu waren in Vlaanderen. Je ziet muurschilderingen en smeedijzeren elementen aan de muur die wat doen denken aan een Expo '58 stijl avant la lettre'.

Eetstoelen voor La Pérouse © Alain Hens

Eetstoelen voor La Pérouse © Alain Hens

Bovenstaande eetstoelen werden eveneens circa 1951 ontworpen voor La Pérouse. De stoelen kwam uiteindelijk in het restaurant terecht met een zwart buisframe, zoals te zien op de vorige foto.

Stoel ontworpen voor Flandria 16 © Alain Hens

Er werden slechts twee exemplaren gemaakt van deze stoel met skai lederen bekleding en zwart gelakte buizen. Ze waren bestemd voor de kapitein van Flandria 16, met een speciale rugleuning die meerolde met de deining van het schip. De zitting kan in twee verschillende standen worden gezet, voor een actief of meer ontspannen zitgevoel.

Stoel met aluminium kuip © Alain Hens

De stoel met aluminium kuip werd door Elli en Raymond ontworpen voor een modelappartement op het kiel. Ze werden later in plywood (multiplex) uitgevoerd, zoals je kan zien op de onderstaande foto van het appartement.

Modelappartement © Alain Hens

Kabinet © Alain Hens

Bovenstaand buffetmeubel werd circa 1953 ontworpen voor de eigen woning van Elli en Raymond. Hun liefde voor avant-garde jazz en moderne kunst is terug te vinden in de geometrische speelsheid en de zwart-witte kastdeuren die pianotoetsen symboliseren.

Elli's talent voor modern grafisch ontwerp blijkt tenslotte uit deze uitnodigingen die ze in 1958 ontwierp voor jazzavonden in Elli and Raymond's 'teater op zolder':

Uitnodiging door Ellie Kruithof © Alain Hens

Op de website van Alain Hens vind je meer foto's van Kruithof-Goovaerts ontwerpen en andere designparels die de harten van interieurlovers sneller doen slaan.

