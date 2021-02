Vergeet clichés zoals chocolade en bloemen: met deze cadeaus zul je scoren! op Valentijn imponeer jij met een van deze drie originele hebbedingen.

1. Slimme dons

Slapen jullie slecht omdat de donsdeken voor de een te warm is en voor de ander te koud? Het Brusselse beddengoedlabel Plumka brengt het ultieme compromis op de markt. In dat nieuwe dekbed is de ene kant minder gevuld, voor de nachtelijke zweter, en de andere kant net meer, voor de koukleum. Elke zijde is bovendien te personaliseren met naam of koosnaampje, zodat niemand ooit met het verkeerde been uit bed hoeft te stappen.

Synthetische versie nr 229 (vanaf 167 euro), natuurlijke versie met pluimen en dons nr 129 (vanaf 518 euro), plumka.be

2. Lange-afstandsliefde

Het was de voorbije maanden niet altijd even gemakkelijk voor koppels die niet samenwonen of in verschillende landen wonen. Deze tactiele armbanden van het merk Bond Touch hebben voor hen iets bijzonders in petto. Wanneer jij aan je partner denkt, kun je dit door een simpele tik op je bandje laten weten. De armband van je partner zal daardoor oplichten en trillen. De gadgets kun je aanpassen naar eigen smaak, zijn waterproof en hebben een batterijduur van vier dagen. Voor je lief hou je voortaan de vinger aan de pols.

Vanaf 128 euro voor twee bandjes, eu.bond-touch.com

3. Picture perfect

Ionnyk, het 'magische kunstwerk' in zwart-wit, is 's werelds eerste digitale kunstlijst die een geconnecteerde en intelligente foto verbindt met elektronische inkt. Zonder kabels, zonder lichtinval, met een weergave zo natuurlijk als een papieren foto en bijna zonder verbruik, heeft deze innovatie van Belgische makelij beslist veel te bieden. Het geeft je toegang tot een uitgebreide bibliotheek van opkomende of ervaren artiesten, afhankelijk van de abonnementsformule. Het hoeft niet altijd een familiefoto in sepia te zijn.

Vanaf 1250 euro, ionnyk.com

Slapen jullie slecht omdat de donsdeken voor de een te warm is en voor de ander te koud? Het Brusselse beddengoedlabel Plumka brengt het ultieme compromis op de markt. In dat nieuwe dekbed is de ene kant minder gevuld, voor de nachtelijke zweter, en de andere kant net meer, voor de koukleum. Elke zijde is bovendien te personaliseren met naam of koosnaampje, zodat niemand ooit met het verkeerde been uit bed hoeft te stappen. Synthetische versie nr 229 (vanaf 167 euro), natuurlijke versie met pluimen en dons nr 129 (vanaf 518 euro), plumka.be Het was de voorbije maanden niet altijd even gemakkelijk voor koppels die niet samenwonen of in verschillende landen wonen. Deze tactiele armbanden van het merk Bond Touch hebben voor hen iets bijzonders in petto. Wanneer jij aan je partner denkt, kun je dit door een simpele tik op je bandje laten weten. De armband van je partner zal daardoor oplichten en trillen. De gadgets kun je aanpassen naar eigen smaak, zijn waterproof en hebben een batterijduur van vier dagen. Voor je lief hou je voortaan de vinger aan de pols. Vanaf 128 euro voor twee bandjes, eu.bond-touch.com Ionnyk, het 'magische kunstwerk' in zwart-wit, is 's werelds eerste digitale kunstlijst die een geconnecteerde en intelligente foto verbindt met elektronische inkt. Zonder kabels, zonder lichtinval, met een weergave zo natuurlijk als een papieren foto en bijna zonder verbruik, heeft deze innovatie van Belgische makelij beslist veel te bieden. Het geeft je toegang tot een uitgebreide bibliotheek van opkomende of ervaren artiesten, afhankelijk van de abonnementsformule. Het hoeft niet altijd een familiefoto in sepia te zijn. Vanaf 1250 euro, ionnyk.com