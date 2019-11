Het West-Vlaamse Verilin produceert luxelinnen voor tafel, bed en interieur. Ilse Dedeken (43) kwam in 2015 mee aan het hoofd te staan van het in 1956 opgerichte familiebedrijf, dat sindsdien focust op maatwerk voor sterrenchefs, hotels en andere luxeklanten en samenwerkingen met kunstenaars en designers.

Ik ben wie ik ben omdat ik mijn eigen weg heb uitgestippeld. Via mijn grootvader en mijn moeder was de weverij in Heule altijd een deel van mijn leven, maar voor mij mocht het geen evidentie zijn dat mijn zus en ik het bedrijf op een dag zouden overnemen. Ik had zelf een passie voor juwelen en ging goudsmeden en edelsteenkunde studeren. Nadien werkte ik enkele jaren in Nederland en Duitsland als taxateur van antieke juwelen en zilver. Die confrontatie met mezelf, met uitdagende werkplekken en boeiende mensen waren van levensbelang voor me. Je roots bepalen voor een deel wie je bent, maar de rest moet je zelf doen.

...