Een hersenscan doen voor je een tapijt mag kopen? Het klinkt bizar, maar het is exact wat Ikea van plan is. Voor het vijfde jaar op rij heeft de meubelgigant de handen in elkaar geslagen met enkele bekende ontwerpers voor een reeks exclusieve tapijten. Potentiële kopers krijgen een hersenscan op hun hoofd die het enthousiasme voor een ontwerp meet.

De tapijten maken deel uit van de jaarlijkse Art Event-collectie, een project dat kunst betaalbaar wil maken voor het grote publiek. Klinkende namen uit de modewereld zoals Virgil Abloh en Craig Green werden ingeschakeld voor het ontwerpen van de tapijten, in totaal zo'n acht stuks die in een beperkte oplage geproduceerd worden. Er zijn slechts 109 tapijten van deze collectie beschikbaar in ons land.

De tapijten zijn erg gegeerd. Vorige jaren was de collectie in een mum van tijd uitverkocht, met als gevolg dat de tapijten online voor een veel hogere prijs opnieuw te koop werden aangeboden. Om dat te voorkomen, introduceert Ikea dit jaar een hersenscan die het enthousiasme van de kopers registreert.

Zo krijg je een headset op het hoofd die eerst de hersengolven scan in neutrale toestand. Vervolgens krijg je de tapijten te zien, en oordeelt een expert of je enthousiasme voor een bepaald stuk authentiek is. Als dat het geval is, dan krijg je de kans om het stuk effectief in huis te halen. Faken dat je een tapijt mooi vindt met oog op winstbejag zit er dus niet meer in. 'Liefde op het eerste gezicht is onze voornaamste verkoopsvoorwaarde', aldus de meubelketen in een persbericht.

De tapijten worden verkocht van 7 tot 11 mei in het Ikea-filiaal in Anderlecht.