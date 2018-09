Ikea en Virgil Abloh openen exclusieve pop-upshop in Parijs

Tijdens de Paris Fashion Week stellen IKEA en Virgil Abloh een exclusieve collectie tapijten voor. De pop-upshop 'Still loading' is een voorsmaakje van de samenwerking tussen het Zweedse meubelbedrijf en de artistiek directeur van Louis Vuitton die eind 2019 in de winkels te vinden zal zijn.

'We konden gewoon niet wachten', klinkt het bij Ikea. 'Veel mensen zijn nieuwsgierig naar deze samenwerking. Daarnaast krijgen we voortdurend de vraag wanneer we de stuks beschikbaar zullen maken voor iedereen. Daarom besloten we hierop te reageren door de dingen een beetje te versnellen en reeds enkele tapijten te lanceren. Ze zijn gedurfd, eigentijds en dragen de geest van onze tijd met zich mee.'

'De tapijten kunnen beschouwd worden als kunst die je aan de muur hangt of als functionele objecten in een huis', reageert Virgil Abloh.

Beperkte oplage

Op zaterdag 29 september kan het grote publiek terecht in de pop-upshop in de Franse hoofdstad. De vier tapijten zullen er verkocht worden in een beperkte oplage en zullen later geen deel uitmaken van de 'Markerad'- collectie die volgend jaar wordt uitgebracht. Ikea en Abloh beloven daarmee een reeks 'must-have statementstukken die alledaagse tradities en gewoontes doorbreken'.

Na Parijs zullen nog drie andere steden een tijdelijke winkel krijgen, maar de details daarover worden pas later meegedeeld. Meer informatie vind je op de website van Ikea.