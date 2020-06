Fanny en Charles zijn de gelukkige bewoners van een appartement met zicht op de jachthaven van Luik. Een mix van vintage en hedendaags, inclusief een collectie cactussen.

Wat meteen opvalt aan deze flat op een boogscheut van het stadscentrum, is het weidse uitzicht. De op het zuiden georiënteerde raampartij biedt een indrukwekkend panorama op de Maas, de haven en de Luikse binnenstad. Zodra de zon van de partij is, maken Fanny en Charles gebruik van het twaalf meter lange terras om een frisse neus te halen en om hun planten te verzorgen. 'Wij zijn vaker buiten dan veel mensen die een tuin hebben', verzekert Fanny ons. Het koppel heeft dan ook groene vingers. Overal zie je cactussen, agaven en andere vetplanten. 'Ik ben zo'n tien jaar geleden aan een collectie cactussen begonnen', vertelt Charles. 'Ik heb altijd al een boontje gehad voor planten die in de droogte gedijen. Ze zijn ook makkelijk in onderhoud. We hebben er nu al een zestigtal. Soms brengen we er ook mee van onze reizen.' Charles, die zelf architectuur studeerde, besloot het jarenzeventiginterieur te renoveren. Fanny, die juwelen ontwerpt in haar atelier in de stad, heeft hier en daar enkele persoonlijke accenten toegevoegd. Zo'n vier jaar wonen ze intussen samen. 'Toen we met de werken begonnen, was alles nog in zijn originele staat', aldus Charles. 'Sommige elementen waren heel interessant, zoals de marmeren huisbar met de bankjes, die hebben we dan ook bewaard. Andere dingen waren toch wat oubollig, zoals het lijstwerk, de lichtbakken en andere architecturale elementen die uit de toon vielen.' Het Luikse koppel koos voor een zekere versobering, zonder het oorspronkelijke karakter aan te tasten. De verbinding tussen de eetkamer en de keuken werd versterkt, net als die tussen de badkamer en de slaapkamers. Voor de rest bleef de indeling bewaard. 'Met het oog op een zekere eenvormigheid hebben we gekozen voor een massief eikenhouten vloer. De muren hebben we weer wit geschilderd', verduidelijkt Charles. De keuken werd op maat gemaakt door een Luikse vakman. Opvallend zijn de zwarte stalen structuur en de panelen van teakhout. Die laatste sluiten enigszins aan bij de grote boekenkast van palissander in de woonkamer, een Royal Systems van de Deen Poul Cadovius uit de seventies. De andere meubelen dateren uit de periode dat de bewoners vaak gingen snuffelen op rommelmarkten en in brocanterieën. Zo zijn ze bijzonder gehecht aan de twee zorgvuldig gerestaureerde Togo's in de zithoek en aan de tafel van Cees Braakman in de eetkamer, om de Harry Bertoia-stoel niet te vergeten. Sommige elementen hebben een humoristische toets, zoals de lamp boven de eettafel, die een oude straatlamp uit Avignon blijkt te zijn. En de grote ronde spiegel die in een fabriek in Oost-Duitsland gebruikt werd om de werknemers in het oog te houden. Beide objecten wist het koppel op de kop te tikken in de antiekzaak van Bie Baert in Antwerpen. Naast de diverse affiches, die het koppel meebracht van tentoonstellingen, zorgen enkele creaties van de Luikse kunstenares Maëlle Vivegnis en Afrikaanse maskers voor een exotische toets. Al die elementen samen geven de flat iets ludieks, waardoor de vrij uitgepuurde ruimten niet alleen een ziel krijgen, maar ook gezelligheid uitstralen. En dat is voor Fanny en Charles niet onbelangrijk. Ontdaan van het kunstleren plafond en de imposante lichtbakken, vormt hun huisbar nu de ideale plek om vrienden te ontvangen, met zicht op de Maas.