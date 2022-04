Hout uit Rusland en Wit-Rusland zal vanaf vrijdag geen handelscertificaten meer kunnen krijgen van het duurzaamheidslabel Forest Stewardship Council (FSC). Dat betekent dat hout en andere bosproducten uit die landen niet langer kunnen worden verwerkt in durzame houtproducten overal ter wereld.

Volgens de organisatie is de bosbouw aldaar te nauw verweven met de Russische en Wit-Russische regering. De regels van het label verbieden houtleveranciers banden te onderhouden met gewapende partijen en dat zijn Rusland en Wit-Rusland sinds de inval in Oekraïne, meent FSC.

'Al onze gedachten gaan uit naar Oekraïne en zijn bevolking, en wij delen hun hoop voor een terugkeer naar vrede. We betuigen ook ons medeleven met die mensen in Wit-Rusland en Rusland die deze oorlog niet willen', zegt directeur-generaal Kim Carstensen.

Bossen blijven beschermd

Alle certificaten in Wit-Rusland worden beëindigd. Om de bossen in Rusland te blijven beschermen, zal wie over een FSC-certificaat voor bosbeheer beschikt, dat certificaat kunnen behouden.

'We moeten optreden tegen agressie, tegelijkertijd moeten we onze missie om bossen te beschermen volbrengen', legt Carstensen uit. De combinatie van beide maatregelen voldoet aan beide behoeften, stelt het FSC.

Grote leveranciers

Wit-Rusland en Rusland zijn belangrijke leveranciers van hout. De Europese Commissie stelde deze week voor om de import van hout uit Rusland te verbieden als een van de strafmaatregelen wegens het aanhoudende oorlogsgeweld in Oekraïne.

FSC werd in de jaren negentig van de vorige eeuw opgericht om duidelijk te maken welk hout en welke houtproducten uit bossen komen die verantwoord beheerd worden. Dat had voornamelijk als doel om tropische bossen te beschermen.

