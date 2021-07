Een gapende hoek in de woonkamer? Vul hem op met de imposante Ficus lyrata. Een donker plekje in de boekenkast? Ideaal voor de vergevingsgezinde Maranta fascinator. Van dummy-proof tot een tikkeltje dramatisch: vijf plantenverkopers vertellen ons over de populairste kamerplanten van het moment, en hoe je ze in leven houdt.

Vrome Maranta fascinator

Maranta fascinator © Plantwerp

De Maranta fascinator-plantjes verkopen bij GRUUN in Brussel als zoete broodjes. Ook Gaëlle van Plantwerp houdt ervan: 'De Maranta fascinator heeft een mooi groen blad met rode nerven. Het ziet er op elk moment van de dag anders uit: de bladeren gaan open en toe, een beetje zoals biddende handen. De bijnaam 'tiengebodenplantje' heeft het dus niet gestolen. De Maranta is een ideale beginnersplant die weinig licht en weinig water nodig heeft. Perfect om de donkere hoekjes in de woon- of slaapkamer op te fleuren dus. Vermijd volle zon en geef maximaal één keer per week water in de zomer, één keer om de tien dagen in de winter.'

Snelgroeiende Philodendron

Philodendron pedatum © Instagram @galgrowsgreen

De Philodendron is een persoonlijke favoriet van Louis, de zaakvoerder van Colombian Boho in Gent: 'De Philodendron pedatum bloeit veel en krijgt voortdurend nieuwe bladeren, wat ik altijd fascinerend vind om te zien. Het zijn ook vrij gemakkelijke planten, met een grond die al eens mag uitdrogen. Te veel water zorgt er voor dat de wortels geen zuurstof meer uit de aarde halen, waardoor er wortelrot kan ontstaan. De Colombiaanse terracotta die we verkopen is ideaal om wortelrot te vermijden, omdat de pot ook water uit de aarde opneemt. Zelf geef ik mijn Philodendron meestal één keer per week water, al hangt dat vooral af van de weersomstandigheden: als het heel warm is, droogt hij bijvoorbeeld veel sneller uit. Je voelt dus best eens aan de grond om te weten of die al droog is. Philodendrons hebben daarnaast veel indirect licht nodig, maar mogen nooit in direct zonlicht staan.'

Imposante Ficus

Ficus lyrata © Instagram @seivabrutagram

De Ficus wordt door Anneleen van De Stek in Mechelen steevast aangeraden voor onervaren plantenliefhebbers. 'De Ficus heeft voldoende daglicht nodig en ongeveer één keer per week water, maar verder moet je vooral niet te veel doen. Een Ficus elastica kan zelfs perfect aan een raam staan: een beetje ochtend- of avondzon is ideaal voor deze planten, in tegenstelling tot de meeste tropische soorten. Ik ben zelf een grote fan van de Ficus lyrata. Die wordt ook wel vioolbladplant genoemd vanwege de speciale vorm van de bladeren. Vooral de grotere exemplaren zijn imposant: als je die ergens neerzet geven ze onmiddellijk een heel bepalende look aan je interieur. Ze hebben ook een compleet ander uitzicht dan andere populaire kamerplanten. Hoewel speciale kleuren en patroontjes leuk zijn, gaat er volgens mij niets boven het statige, groene karakter van de Ficus'.

Dramatische Calathea

Calathea majestica © GRUUN

De plantenkenners zijn het er unaniem over eens: de Calathea blijft met zijn opvallende kleuren en bladtekeningen een van de mooiste en populairste kamerplanten, maar het zijn ook enorme dramaqueens. (Ze kregen niet voor niets het alias 'Dramathea'). Het grootste struikelblok is volgens de platenhandelaars de luchtvochtigheid. De gemiddelde woonkamer is immers te droog voor de Calathea. Tip: In de badkamer is het wat vochtiger en gedraagt hij zich een stuk beter. Hoewel het geen oplossing is voor droge lucht, is het ook belangrijk om de Calathea geregeld te benevelen met water. Daarnaast is water geven steeds een evenwichtsoefening: de Calathea blijft graag vochtig, maar te veel water kan leiden tot bruine randen op de bladeren. Je voelt dus best geregeld of de bovenste laag potgrond droog aanvoelt. Zo ja, kan je weer wat water bijgeven. Vermijd tenslotte te veel direct licht en zonlicht.

Fleurige Tradescantia

Tradescentia nanouk © Instagram @beautiful.therapy

Voor wie wel kleur wil maar geen drama, raadt Sofie van The Plant Corner in Antwerpen de Tradescantia nanouk aan. 'Mensen lopen er altijd onmiddellijk naartoe als ze bij ons binnenkomen vanwege het opvallende, roze blad. De gewone Tradescantia met het paarse blad is vaak bekend bij de grootouders, waarschijnlijk omdat het een heel sterke plant is. Hij is bijna vetplant-achtig en dus gemakkelijk te onderhouden: in de zomer geef ik één keer per week een scheutje water, en in de winter zelfs maar om de tien à veertien dagen. De Tradescantia heeft het liefst veel indirect licht, maar geen zon. En terwijl je de meeste planten moet verstuiven, doe je dat bij deze best niet, want dan kunnen er bruine vlekjes op de blaadjes verschijnen.'

Vergevingsgezinde Aspidistra

Aspidistra eliator © Instagram @mystic_jungle_

De Aspidistra eliator is volgens Robin van GRUUN in Brussel een ondergewaardeerde kamerplant. 'Het is een plant die minder gekend is, maar ook heel geschikt voor mensen zonder groene vingers. Hij lijkt een beetje op de Sanseveria maar is iets 'bladachtiger'. Vooral qua verzorging zijn ze gelijkaardig: je kan de Aspidistra in een donker hoekje zetten, en hij kan het zelfs verdragen als je hem een week of twee vergeet. Mensen zijn vaak verrast dat iets wat er zo 'plantachtig' uitziet, toch zo gemakkelijk is en weinig verzorging vereist.'

