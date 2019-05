Extravagant, luxueus en sensueel: welkom thuis bij Gina d'Ansembourg, de bezielster achter het Brusselse cosmeticamerk Maison Delbôve. 'Mijn salon moest de sfeer van de Bahama's uitstralen.'

Moet een huis coherent zijn om mooi te zijn? Moet het één duidelijk verhaal vertellen? Of moet het vooral bij de levensstijl van de bewoners passen? Wat ons betreft: dat laatste. En Gina d'Ansembourg, de onderneemster achter cosmeticamerk Maison Delbôve, zal zeker ook akkoord gaan. Haar interieur is sensueel en klassiek tegelijk, en dat is perfect getypecast. Zij en haar man zijn een extravagant jetsetkoppel dat veel reist, houdt van luxe, met veel bravoure gasten ontvangt en heel uiteenlopende hobby's heeft: zij oosterse meditatie, hij racewagens. Ze zijn het soort stel dat alles uit het leven knijpt wat erin zit. En dat merk je aan hun uitbundige interieur. 'Wij gebruiken elke dag ons kristallen servies. Waarom zouden we dat in de kast bewaren voor speciale gelegenheden? Dat zou zonde zijn', zegt Gina. 'We willen geen slaaf zijn van ons huis of onze spullen. Ik ben meer gehecht aan mijn tuin dan aan mijn woning.'

