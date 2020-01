In de States zijn avondjes met 'vloeibaar collageen' al een paar jaar een hit, hier duikt het ook steeds vaker op. Maar helpt dit 'wondermiddel' ons echt aan een jongere huid en sterkere botten?

Onlangs lanceerde Kourtney Kardashian een poeder op basis van collageen onder haar eigen naam. 'Elke dag, na mijn ochtendgebed, blijf ik in een positieve mood door mijn collageendrankje te drinken', zo luidt het op Poosh, de lifestyleblog die ze vorig jaar startte. 'Ik drink het al jaren elke morgen en de verandering in mijn lichaam is ongelooflijk.' Als we de celebrity met haar 84 miljoen followers mogen geloven, zou het dagelijks drinken van collageen spectaculaire gevolgen hebben: je huid wordt stralender, je haar gezonder en je nagels sterker. En het allermooiste? Je beenderen en gewrichten worden er sterker van, wat je sportprestaties ten goede komt. Wat doet het ertoe dat dit wonderdrankje gemaakt wordt van runderkarkassen uit de industriële fokkerij, voor de eeuwige jeugd heeft een mens toch wel wat over? De business van de eetbare cosmetica begon in Azië, waar schoonheid net zo vaak uit een shaker komt als uit een potje, en volgens de Britse krant The Telegraph zou de wereldomzet tegen 2022 zo'n 190 miljard euro bereiken. Het waaide over naar Amerika, waar de 'Drinkable Collagen Parties' populair werden. Vriendinnenavondjes - inderdaad, het is een puur vrouwelijke aangelegenheid - waar naast lekkere hapjes ook shots van de wondermolecules geserveerd worden. Meestal opgelost in een smoothie, maar soms ook in alcohol, zoals bij het drankje met de zeer toepasselijke naam Collagin - hoewel sterkedrank nu niet bepaald anti-verouderend werkt. Ook in België bieden diverse merken van voedingssupplementen, zoals Oenobiol, Therascience of Biocyte, al collageen in poedervorm om op te lossen. De producten zijn gewoon verkrijgbaar bij de apotheek.Collageen houdt de huid elastisch en neemt in de loop der jaren af. Vanaf ons twintigste verloopt de natuurlijke collageenproductie elk jaar trager, en op ons vijftigste telt de huid nog maar de helft van de collageenmolecules. Collageen wordt al gebruikt in de vorm van injecties om rimpels op te vullen, en wordt verwerkt in heel wat beautyproducten, maar het kan dus ook worden ingenomen, op voorwaarde dat het eerst op de juiste manier behandeld is. 'In zijn natuurlijke vorm is de molecule te groot om goed te worden opgenomen door de darmwand', zegt dermatologe Hélène Binet, gespecialiseerd in vernieuwende esthetische behandelingen. 'Het collageen moet gehydrolyseerd worden in de vorm van peptiden met een laag moleculair gewicht om te kunnen worden verteerd en opgenomen in het lichaam.' Als deze bewerking op de juiste manier gedaan wordt, garandeert dat ook dat dit product, dat afkomstig is van dierenkarkassen, onschadelijk is. 'Om dat hydrolysaat te verkrijgen, moeten zeer hoge temperaturen gebruikt worden, die de mogelijke schadelijke elementen kunnen vernietigen, zoals de gevreesde prion die verantwoordelijk is voor dollekoeienziekte', legt toxicoloog Alfred Bernard, professor aan UCLouvain, uit. Als ze door het lichaam zijn opgenomen, vervangen die peptiden het ontbrekende collageen in de huid niet, maar ze bevorderen de natuurlijke synthese ervan. 'Na verloop van tijd verloopt de spontane synthese trager', vervolgt de onderzoeker. 'Als het natuurlijke collageen verslechtert, neemt het ook de vorm van peptiden aan. Als het lichaam de aanwezigheid van peptiden opmerkt, begint het dus weer collageen te produceren.' Een sterk staaltje technologie, dat echter wel zijn beperkingen heeft. Bovendien moet je een product kiezen dat voldoende collageen bevat, en vooral: collageen dat voldoende lijkt op dat in de huid, als we willen dat het op de huid inwerkt. 'Uit studies is naar voren gekomen dat er verbetering in de kwaliteit van de huid te zien is als je dagelijks 10 gram gehydrolyseerd collageen gebruikt', zegt Hélène Binet. 'Dat moet je dan wel binnen zien te krijgen, want die poeders zijn moeilijk op te lossen.' Volgens onze twee specialisten is het altijd beter om deze producten bij de apotheek te kopen en eventueel de mening te vragen van een arts, die de verpakkingen kritisch leest en kan zien welke beweringen absoluut niet wetenschappelijk gegrond zijn. Het is ook beter om merken te kiezen die zich zorgvuldig aan de regels van de Europese Unie houden, die vaak strenger zijn dan in de States. 'En denk niet dat alle rimpels erdoor verdwijnen en dat je weer de huid van een twintigjarige krijgt', besluit Hélène Binet. 'Maar het kan geen kwaad om de fibroblasten te stimuleren.' En wie weet, helpt dat gebedje van Kourtney Kardashian ook wel.