Van 5 tot 8 maart 2020 landt de internationale beurs voor hedendaags collectible design, kortweg Collectible, opnieuw in Brussel. Maar ook op andere plekken in onze hoofdstad vallen interessante objecten te ontdekken en te verzamelen. En gelukkig mag alleen kijken ook.

1. Collectible gunt dit jaar ook wat ruimte aan veelbelovende ontwerpers die niet door een galerie worden vertegenwoordigd, zoals Atelier Sauvage uit Parijs.Schildknaapsstraat 50, Brussel 2. Interieurarchitecte Anne Derasse stelt de vroegere nuntiatuur - de voormalige pauselijke ambtswoning - uitzonderlijk open voor een showcase van verschillende hedendaagse kunstenaars, waaronder Fabian von Spreck. Dit doet ze in samenwerking met de galerie Spazio Nobile. Zavelstraat 7, Brussel 3. Architect Bernard Dubois, die je misschien kent van de Brusselse Aesop-winkel, en de Spaanse lederwarenontwerper Isaac Reina bedachten samen een collectie van acht gebruiksvoorwerpen. De objecten - waaronder een kamerscherm, een bureau, stoelen en een lamp - vallen op door hun geometrische vormen. Te bezichtigen bij Maniera. Gerechtsplein 27, Brussel 4. De Aziatische antiek- en kunstdealers van B&O vieren hun 25-jarig bestaan. Meteen de reden voor een uitzonderlijk opendeurweekend waarin de recentste aanwinsten uit de Ming- en vroege Qing-dynastie zullen worden voorgesteld. En daarbij moet je je geen chinoiseries voorstellen, wel strak vormgegeven objecten die verrassend hedendaags lijken. Kardinaal Sterckxlaan 15, Meise 5. In het gloednieuwe kunstencentrum Eleven Steens in Sint-Gillis kun je nog tot 15 maart een selectie designers ontdekken die een uitzonderlijk vakmanschap beoefenen. De ontwerpen werden ingedeeld volgens het materiaal waarmee ze werken: keramiek, hout en textiel. In beeld: Fragment of Reality I van Katarzyna Kot. Steensstraat 11, Sint-Gillis