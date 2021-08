Opnieuw & Co heeft Loods 409, op de grens tussen Mortsel en Edegem, gekocht van Agfa-Gevaert. Het kringloopcentrum wil de ruimte ombouwen tot een circulaire hub met onder meer de grootste kringwinkel van Vlaanderen.

Loods 409 is een 8.000 vierkante meter grote ruimte waar in de jaren 1920 het autobedrijf Minerva actief was, tijdens de tweede wereldoorlog vliegtuigen van de Duitse Luftwaffe stonden en later Agfa-Gevaert honderden mensen tewerkstelde. De loods wordt nu overgekocht door Opnieuw & Co, meldt het bedrijf dinsdag. De site ligt al naast een bestaand productieterrein van het kringloopbedrijf.

Met de aankoop wil het bedrijf zijn circulaire activiteiten uitbreiden. Het gebouw krijgt een nieuwe bestemming als circulaire hub met sociale impact. 'Dit houdt in dat je hier de grootste kringwinkel van Vlaanderen zal vinden, alsook een omvangrijk atelier waar verschillende circulaire makers hun creativiteit kunnen uiten en eveneens etaleren en verkopen', klinkt het. Daarnaast komt er een uitleendienst van tweedehandsmateriaal en plaats voor workshops, meetings en tentoonstellingen. Opnieuw & Co plant ook een café of restaurant met terras.

Momenteel worden de plannen uitgetekend en de verbouwingen voorbereid. Die starten met een vernieuwing van het dak. De site moet energie- en CO2-neutraal worden, met zonnepanelen, elektrische deelauto's en -cargofietsen en een aansluiting op een warmtenet met restwarmte van de activiteiten van Agfa.

