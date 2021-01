Onze reisjournalist roadtript naar bestemmingen dichtbij en verzamelt reistips voor nu of straks.

De boom in

De Antwerpse journaliste Laura Claessens verzamelt op haar Instagrampagina @amongpinetrees boshuisjes in België en Nederland. Ze heeft geen eigen website, maar schrijft over haar ervaringen op june.be, een onlinereismagazine. Komende lente bundelt ze 25 bosplekken in een boek dat ze momenteel schrijft voor Uitgeverij Luster. linktr.ee/amongpinetrees, Instagram @amongpinetrees Zij is journalist, hij fotograaf. Sophie Allegaert en HeikkiVerdurme bundelen op odierbaarbelgie.be reistips in eigen land. Ze focussen op bijzondere logeeradressen: charmante B&B's, boomhutten in het groen, mooi ingerichte vakantiehuizen of betaalbare designhotels. Sophie en Heikki hebben smaak en dat vertaalt zich in een mooie selectie. De website kreeg deze zomer een update en telt intussen bijna honderd tips, zoals deze vakantiewoning (zie foto) in zomerse bohostijl in Damme. odierbaarbelgie.be, Instagram @odierbaarbelgie Find Your Nest is een 'unieke hotelcollectie' in België. De website kwam tot stand na de eerste lockdown en werd opgericht door Anne-Catherine Roquet en Marie de Decker, twee jonge Belgische ondernemers. Ze selecteren vooral hotels, gîtes of B&B's met een luxueuze uitstraling of verrassende inrichting. Zoals La Carrière (zie foto), een designvakantiehuis omgeven door weilanden ten zuiden van Namen. find-your-nest.com, Instagram @findyournest.be