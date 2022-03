Geen pandemie of inflatie die de Antwerpse ondernemerszin kan tegenhouden. Vintage, vinyl, een monstera of een ferme dosis matcha: dit zijn de leukste nieuwkomers, van de Meir tot het Eilandje.

Big in Japan

Matcha Studio Kukai brengt de Japanse oppepper naar het Falconplein. Terwijl je van je bakje groene troost nipt, shop je het nodige materiaal om thuis zelf een kopje te brouwen. Bovendien organiseren ze af en toe workshops.

...

Matcha Studio Kukai brengt de Japanse oppepper naar het Falconplein. Terwijl je van je bakje groene troost nipt, shop je het nodige materiaal om thuis zelf een kopje te brouwen. Bovendien organiseren ze af en toe workshops. Falconplein 37, 2000 Antwerpen, kukai.studio Vintage designershop Luxeparel verkoopt nu ook offline Chaneljasjes, Hermès-carrés en Lady Diors, ter plaatse gecheckt op authenticiteit. Je kunt er eveneens preloved luxe-items binnenbrengen. Mechelsesteenweg 26, 2018 Antwerpen, luxeparel.com Foot Locker op de Meir werd omgevormd tot Sidestep, een sneakershop binnen dezelfde groep. De winkelbeleving krijgt er extra aandacht met Scandinavisch design en trendcorners. Je shopt er modellen van onder meer Nike, Converse, Vans of het vegan Saye. Ook het Nederlandse Nubikk vond de weg naar Antwerpen. De comfy sneakers en laarzen worden met de hand gemaakt in Portugal. Meir 101, 2000 Antwerpen, sidestepstore.be / Korte Gasthuisstraat 11, 2000 Antwerpen, nubikk.com Wie? Zussentrio Hanne, Jorien en Sofie Hubrechts noemden hun pop-up naar hun oma - bakker, krak in de moestuin en een talent op plantenshows. Wat? Bij Plantbar Jacqueline wordt je brein voldoende gestimuleerd door vegan zoetigheden en cafeïne om die nieuwste aanwinst voor je plantenjungle goed te overwegen. Waarom? Zet een illustrator, interieurvormgeefster en fotografe samen en je kunt niet om de goede smaak heen. Waar? Tot en met mei op de Theodoor van Rijswijckplaats 3, 2000 Antwerpen, plantbarjacqueline.be. Daarna reizen de zusjes door naar een nieuwe locatie. Wie? Vrienden Peter Verbauwen en Stef Potums, én hun groeiende community van muziekliefhebbers en artiesten in het voormalige graanpakhuis op het Eilandje. Wat? Bij Djingel Djangel kom je voor nieuw en tweedehands vinyl, een drankje, maar ook voor concerten, comedy, signeersessies, interviews, liveopnames... You name it.Waarom? Om nog ongekend talent te ontdekken, in de rekken of op het podium, en om te mingelen met andere aficionado's, natuurlijk. Waar? Bordeauxstraat 7a, 2000 Antwerpen, djingeldjangel.be HER.ge.BRUIK is een mix-en-match-tweedehandsplatform (mét showroom) voor interieuritems en kleding. Initiatiefnemers Ramona Stoica en Dascha Lemechtchouk komen uit de modewereld en hebben een getraind oog voor vintage en verborgen parels. Hun specialiteit: Bauhaus, funky design en vintage curiosa. Lange Dijkstraat 18, 2060 Antwerpen (op afspraak), hergebruik.shop De natuurlijke, vegan verzorgingsproducten van Belgisch beautylabel Self kregen een eigen boetiek. Je kunt er de zachte formules aan een test onderwerpen in het testing station of bij een koffietje filosoferen over de voordelen van arganolie versus sheaboter. Lombardenvest 54, 2000 Antwerpen, naturalself.eu Het Spaanse Brownie annexeert Antwerpen met een eerste Belgische winkel. Naast trendstukken biedt het damesmerk tijdloze basics, jeans, sportkleding, ondergoed, accessoires en een eco friendly lijn. Tussendoor uitblazen kan in de Brownie Coffee Shop. Schrijnwerkersstraat 9, 2000 Antwerpen, browniespain.com/be Het Nederlandse My Jewellery verkoopt niet alleen trendy juweeltjes, maar ook kleding en beautyproducten. Het tienjarige merk werd al in Belgische winkels verkocht, nu is er ook een Antwerpse flagshipstore waar je de hele collectie vindt. Leuke oorbellen gespot? Je kunt ze hier ineens in je oren laten schieten. Lombardenvest 40, 2000 Antwerpen, my-jewellery.com Interieur- en meubelmerk Fest Amsterdam vulde een historisch pand van 230 vierkante meter met betaalbaar en kwalitatief meubilair - ergens tussen Ikea en fancy design in. Boven op de eigen ontwerpen werkt het label samen met gastdesigners en -producenten. Alles wordt gemaakt in Europa, meestal in Nederland. Steenhouwersvest 16, 2000 Antwerpen, festamsterdam.com Wie? Broer en zus Louis en Melanie Lemmens, twintigers en al sinds 2015 het creatieve en ondernemende brein achter Antwerps dameslabel Lewis & Melly. Wat? Het merk ontgroeide z'n oude winkelpand. Ze gingen op zoek naar een grotere ruimte waar de collectie beter tot haar recht komt: de nieuwe flagshipstore. Waarom? Het merk gaat prat op de veelzijdigheid van de nochtans hippe items. Ze zijn makkelijk onderling combineerbaar en te stylen naar de gelegenheid. Waar? Drukkerijstraat 6, 2000 Antwerpen, lewismelly.com Wie? Heleen Fivez en Pieter Bogaerts van Omarcity, een platform voor duurzame en inspirerende merken uit creatieve steden over de hele wereld. Wat? De webshop kreeg er een showroom/galerie bij (open op afspraak) én guesthouse Louisatown, waar ze deze nieuwe generatie designers in de kijker zetten. Waarom? Omarcity zoekt naar merken die iets vernieuwends doen met eeuwenoude tradities en vakmanschap en werken met natuurlijke producten of gerecyclede materialen. Waarom nog? De stukken zijn uniek, kwaliteitsvol en ook gewoon mooi. Waar? Te Boelaerlei 69, 2140 Antwerpen, omarcity.world