Twee maanden lang vertellen interessante mensen ons over hun zomerwensen en -plannen. Vandaag: Dimitri De Vocht, oprichter van de online meubelwinkel Furnified. 'Als ik tijdens mijn reis geen zee heb gezien, voelt het alsof ik niet op vakantie was.'

Vier jaar geleden richtte Dimitri De Vocht Furnified op: een webshop voor betaalbaar design. Naast showrooms in Antwerpen en Amsterdam opende hij ook enkele pop-ups, waaronder die in Knokke. Nog tot september kan je er de meest originele designmeubels kopen.

Hoe selecteer je een vakantiebestemming?

'De perfecte vakantiebestemming is voor mij een plaats waar ik rust vind. Tijdens het jaar reis ik vaak voor mijn werk en de zomer is altijd extreem druk omdat ik dan werk aan nieuwe designs. Daarom wil ik tijdens mijn vakantie genieten van een trager ritme waarbij ik overdag met een goed boek op het strand rust en waarbij mijn grootste zorg is waar we 's avonds lekker gaan eten.'

Waar vind je die perfecte vakantiebestemming?

'Onlangs ging ik naar Ibiza, dat vond ik top. De veelzijdigheid van het eiland zorgt voor de ideale vakantie.'

Reis je liefst solo, romantisch met twee of in groep?

'Ik ben heel vaak alleen tijdens mijn zakenreizen, waardoor ik heel erg geniet van gezelschap tijdens de trips in mijn vrije tijd. Het maakt niet zoveel uit of dat nu een vakantie met vrienden is of met mijn gezin, zolang het maar niet alleen is.'

Ben je de man van de souvenirs?

'Ik probeer altijd een kleine herinnering voor mijn kinderen mee te brengen als ik op zakenreis ga. Vroeger kocht ik altijd miniatuurversies van de taxi of bus waarmee ik me op bestemming verplaatste. Mijn favoriete exemplaren zijn mini tuk tuks uit Indonesië en een prachtige, kleurrijke bus en taxi uit India.'

Van welk hapje of drankje geniet je tijdens de zomer?

'Een glas rosé op het strand brengt mij onmiddellijk in vakantiestemming. Soms bestellen we daar nog sushi bij, dat vinden mijn kinderen fantastisch.'

Als ik tijdens mijn zomerreis de zee niet heb gezien, voelt het alsof ik niet op vakantie was

Hoe lang zou je ideale zomer duren?

'Doe mij maar de lente. Ik hou niet van de hoge temperaturen tijdens de zomer, maar ben wel dol op de eerste lentezon.'

Vertel ons over een klein, geheim adresje in het buitenland dat je kent.

'In San Lorenzo, een dorpje in het midden van Ibiza, vind je La Paloma, een mediterraans restaurant. Je eet er eenvoudige, dagverse gerechten in de typische bohemian setting van Ibiza.'

Als je je minibar zelf zou kunnen vullen, wat steekt er dan zeker in?

'Alle ingrediënten om een Moscow Mule te maken: vodka, gemberbier, angostura bitters en limoen.'

Wat was de meest afschuwelijke vakantiejob die je ooit deed?

'Mijn eerste vakantiejob was niet per se afschuwelijk, maar wel heel confronterend. Bij een bouwbedrijf hielp ik om enkele gebouwen in de binnenstad van Turnhout af te breken. Het was die zomer snikheet en het werk was fysiek zwaar. Die job heeft mij gevormd tot wie ik nu ben en ik hoop dat mijn kinderen later ook zo'n ervaring opdoen.'

Wat was de leukste vakantiejob die je ooit deed?

'Twee zomers lang werkte ik bij een bedrijf dat plezierjachten verhuurde in Port Grimaud aan de Côte d'Azur. Eerst was het mijn taak om de boten tot in de puntjes voor te bereiden. Iets later haalde ik mijn vaarbewijs en mocht ik als kapitein daguitstappen doen. De allereerste keer dat ik zo'n daguitstap maakte, zal ik nooit vergeten. Het was een echte uitdaging om de klanten een leuke ervaring te bezorgen.'

Logeer je het liefst in een hotel of liever met de tent of in een vakantiehuis?

'Interieur is voor mij belangrijk, daarom verblijf ik graag in een leuk ingerichte boetiekhotel. Een andere belangrijke factor is zicht op zee. De zee brengt mij tot rust. Als ik tijdens mijn zomerreis geen zee heb gezien, voelt het alsof ik niet op vakantie was.'