Op het Salone del Mobile is het nog wachten tot 5 september. Het Fuorisalone - het design stadsparcours dat zich op hetzelfde moment in de straten van Milaan afspeelt - vond wel plaats. Inclusief lanceringen en nieuwigheden als voorproefje op het najaar. Knack Weekend keek mee via de webcam.

De Hortensia Armchair is bij aficionado's uitgegroeid tot een echt begrip. De 3D-rendering van de bloemzetel - een creatie van de Argentijn Andrés Reisinger - maakte eerst furore op sociale media. Ook al bestond de zetel niet in de reële wereld, toch leidde dat ene beeld tot verschillende verkooporders. Met de hulp van textielontwerper Júlia Esqué slaagde Reisinger erin zijn ontwerp te produceren, inclusief 30.000 laser cut bloemblaadjes. Het resultaat was vorig jaar in real life te zien op Collectible en daarna in de Kleureyck-tentoonstelling van het Design Museum Gent. Via verschillende mini-events in Milaan kondigde Moooi het heuglijke nieuws aan dat zij, in samenwerking met Reisinger en Esqué, de Hortensia Armchair nu ook voor een breder en globaal publiek toegankelijk maken. De zetel is beschikbaar in de kleuren Pink Petal en Grey Petal. 4999 euro. moooi.comHeimwee naar de eightiesDe Memphisbeweging die Ettore Sottsass in het leven riep, is veertig jaar. Om dit te vieren nodigde Post Design - het merk dat onder leiding van Alberto Bianchi Albrici in 1997 uit de beweging ontstond - de tachtigjarige Masanori Umeda uit om zijn tekenpotlood nog eens ter hand te nemen. Umeda's bekendste ontwerp, de Tawaraya Boxing Ring, werd een Memphisicoon, ook omdat de stichtende leden van de beweging erin werden gefotografeerd in 1981. Het diende als inspiratiebron voor het nieuwe bed, de sofa en stoel die samen de Utamaro-series vormen. Post Design greep de gelegenheid meteen aan om oudere ontwerpen van Umeda, waaronder de Gelato-lamp en het Star-dienblad, opnieuw uit te brengen.memphis-milano.com