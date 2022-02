Veilingshuis Christie's plant in juni een veiling van de kunst en interieurstukken van modeontwerper Hubert de Givenchy. Het betreft meubels uit de achttiende eeuw, kunst van de Oude Meesters en moderne kunst, zoals werken van Rothko en Picasso.

Op twee februari, zeventig jaar na de eerste haute coutureshow van Givenchy, kondigde Christie's de verkoop aan van meer dan 1.100 kunstwerken, beeldhouwwerken en meubels die ooit toebehoorden aan de beroemde Franse ontwerper. De collectie, die varieert van schilderijen van de Oude Meesters tot neoklassieke fauteuils, is afkomstig uit Givenchy's woningen Hôtel d'Orrouer in Parijs en het Château du Jonchet in de Loirevallei.

Givenchy verzamelde zijn artefacten gedurende verschillende decennia, vaak met de hulp van zijn goede vriendin, tuinarchitecte en socialite Bunny Mellon. Cécile Verdier, voorzitter van Christie's France, merkt op dat Givenchy een bijzondere voorliefde voor 18de eeuwse meubels en kunst van de Oude Meesters koesterde. 'De mode verandert, maar de 18e eeuwse stijl zal blijven bestaan, want die is van uitzonderlijke kwaliteit,' tekende Givenchy ooit op. Daarnaast was Givenchy ook een verzamelaar van moderne 20ste eeuwse schilders zoals Rothko, Miró, de Staël, en Picasso.

Hubert de Givenchy © Getty

Verdier stipt verder ook aan dat Givenchy in zijn keuze zelden afweek van de kleuren groen - zijn lievelingskleur - goud, wit en zwart. Zo vormde de diverse verzameling toch een tijdloos geheel.

Alvorens over te gaan tot het veilen van de stuks zal Christie's een deel van de collectie tentoonstellen. De expo zal te zien zijn in Palm Beach van 5 tot 26 maart, in New York City van 15 tot 23 april en in Hong Kong van 26 mei tot 1 juni. Op 8 juni wordt de tentoonstelling in Parijs voor het publiek geopend. Een speciale online verkoop begint op 8 juni, terwijl de live verkoop loopt van 14 tot 17 juni. Er staan ook evenementen en lezingen op de planning.

'Wij zijn zeer verheugd dat wij met deze verkoop de uitzonderlijke smaak van Hubert de Givenchy en zijn levensgezel Philippe Venet kunnen vieren. Wij willen de elegantie en de esthetische erfenis die zij ons hebben nagelaten delen met de wereld,' aldus de familie Givenchy in een verklaring.

