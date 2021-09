Laat je in vervoering brengen met deze drie kunst- en designuitstappen.

1. Verzamelen voor beginners

Naar jaarlijkse traditie strijkt de Affordable Art Fair opnieuw neer in het Brusselse Tour & Taxis. Gedurende vier dagen tonen zeventig Belgische en internationale galerieën het werk van verschillende gevestigde waarden en opkomend jong talent. De beurs zweert bij betaalbare kunst om zo ook beginnende verzamelaars en kunstliefhebbers warm te maken voor hun eerste aankoop. Nieuw dit jaar is een muur waar toegankelijke kunstwerken onder de vijfhonderd euro verkocht zullen worden. Daarnaast voorziet de Belgische kunstenaar Veerle Symoens ook een workshop in collages maken. Van 22 tot 26 september - affordableartfair.com Kun je gebouwen optrekken uit kokosgruis en schimmel? Het is een van de vele vragen die de Ghanees-Filipijnse architectuurwetenschapper Mae-ling Lokko stelt in haar onderzoek naar een duurzamere manier van leven. In de expo Ground for Return in het Hasseltse kunstencentrum Z33 stelt Lokko aan de hand van installaties en ontwerpen haar werk rond hergebruik van landbouwafval en biomaterialen voor. Door gerecycleerde aardse materialen een nieuw leven te geven, hoopt ze een alternatief te bieden om verdere ontginning van overbewerkt land, zoals in Ghana schering en inslag is, te voorkomen. Van 26 september tot 9 januari - Z33.be Het afgelopen anderhalf jaar leerden we door het vele thuiswerken vrijwel allemaal onze keuken- en eettafels beter kennen. Voor de nieuwe tentoonstelling Objects of Fascination lieten 43 nationale en internationale architecten, kunstenaars en ontwerpers zich tijdens de lockdowns inspireren door verschillende objecten, die ze elk vertaalden in een aluminium tafelblad. Waar de een z'n heil zocht in het architecturale oeuvre van Lina Bo Bardi, koos de ander voor een foto die hem of haar maar niet losliet. De grillige tafels van onder meer het Belgische architectenbureau 51N4E, Fala Atelier uit Portugal en Piovene Fabi uit Italië bezichtig je nog tot 14 november in het Brusselse MAD. Van 24 september tot 14 november - mad.brussels