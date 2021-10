Kunstbeurs Brafa vindt fysiek plaats in 2022 en kiest Arne Quinze als eregast

Na een alternatieve editie 2021 vindt de kunstbeurs Brussels Art Fair (Brafa) in 2022 opnieuw fysiek plaats. Van 23 tot 30 januari 2022 stellen 134 exposanten hun mooiste kunstwerken tentoon op de site van Tour & Taxis in Brussel. De Belgische kunstenaar Arne Quinze is eregast van deze 67ste editie van Brafa.

Arne Quinze