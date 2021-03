Kunstliefhebbers kunnen vanaf 27 maart opnieuw een cultureel parcours volgen door Brussel. Brussels I Love You (BILY) wil op die manier onze hoofdstad als hedendaags artistiek centrum in de kijker te zetten.

Het is al de zesde editie van het Brusselse kunsttraject van BILY. De gratis kunstroute neemt je mee op (her)ontdekking door het hartje van Brussel waarbij je onder andere verschillende galeries, instellingen, residenties en tentoonstellingsruimtes bezoekt. Je passeert zowel gekende als minder bekende locaties.

Maar dat is nog niet alles. Ter gelegenheid van de zesde editie trakteert de organisatie ook op een culinaire verrassing. Op 3 april kan je deelnemen aan de gratis wandeling 'BILY Chef's Walk' en kan je zes Brusselse chefs aan het werk zien in één van de galerijen die je passeert tijdens de wandeling.

Van 27 maart tot 3 april kan je genieten van het cultureel parcours.

Praktisch Adres: 15 rue Veydt, 1060 Bruxelles Gratis

Chef's walk Maison Lambert @ La Patinoire Royale - Galerie Valérie Bach Damien Brunet & Paul Ravet @ Almine Rech Gallery Brut Food @ Nino Mier Gallery Kitchen 151@ Art 22 studio Gallery GJ COOK @ Galerie la Forest Divonne Cokoa @ Spazio Nobile

Het is al de zesde editie van het Brusselse kunsttraject van BILY. De gratis kunstroute neemt je mee op (her)ontdekking door het hartje van Brussel waarbij je onder andere verschillende galeries, instellingen, residenties en tentoonstellingsruimtes bezoekt. Je passeert zowel gekende als minder bekende locaties. Maar dat is nog niet alles. Ter gelegenheid van de zesde editie trakteert de organisatie ook op een culinaire verrassing. Op 3 april kan je deelnemen aan de gratis wandeling 'BILY Chef's Walk' en kan je zes Brusselse chefs aan het werk zien in één van de galerijen die je passeert tijdens de wandeling.Van 27 maart tot 3 april kan je genieten van het cultureel parcours.