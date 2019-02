Fotografen exposeren voor schoon drinkwater

Het fotoagency Initials L.A. en lifestylemerk Marie-Stella-Maris slaan de handen in elkaar om geld in te zamelen voor schoon drinkwater. In het kader van Wereldwaterdag 2019 organiseren ze 'Art for Water', een veiling van werk van verschillende bekende Belgisch en Nederlandse fotografen. Onder hun namen zijn heel wat gevestigde waarden: denk onder meer aan Jef Boes, Frederik Vercruysse en Pierre Debusschere. De opbrengst van de veiling gaat integraal naar de ondersteuning van een drinkwaterproject in Zambia.

De veiling vindt plaats op 21 maart, maar de geselecteerde werken zijn al vanaf 1 maart gratis te bezichtigen in Fosbury & Sons in Antwerpen.

Online bieden op de werken kan via marie-stella-maris.com/art-for-water.