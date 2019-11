De Studio in Antwerpen nodigt voor de achtste keer kunstenaars van verschillende uithoeken van de wereld uit voor het grafische kunstenfestival Grafixx.

Tekenaars, illustratoren en grafici verzamelen zich in De Studio van 22 tot 24 november. Belgisch en internationaal talent inspireert tijdens het festival met lezingen, live performances, tentoonstellingen, workshops en projecties voor alle leeftijden.

Een van de hoogtepunten op de agenda is de lezing van Rinus Van de Velde. Naast zijn houtskooltekeningen en levensgrote decors uit hout en karton werkte de veelzijdige kunstenaar de afgelopen twee jaar ook aan zijn eerste film. 'The Villagers' volgt de levens van een reeks fictieve personages, gespeeld door de kunstenaar, zijn assistenten en vrienden. Na de lezing is de film aansluitend te bekijken. De vijf andere sprekers tijdens het festival zijn ook niet de minsten: Éric Lambé, Evan Hecox, Kitty Crowther, Beatrice Alemagna en Paul Cox vertellen hun publiek met plezier over hun werk.

Werk van Rinus Van de Velde © Tim Van Laere Gallery

Een feest voor het oor, maar ook voor het oog uiteraard. Tijdens het festival wordt er ook heel wat werk tentoongesteld van verschillende internationale kunstenaars, zoals Alice Wietzel, Ansgar Reul, Botanike Comiks, Chiara Lammens, Jeroen Erosie, Jindrich Janícek, Kitty Crowther, Lagon Revue, Paul Cox, Ruohan Wang, Sam Vanallemeersch, Studio Borgerstein en Tim Enthoven.

Ook tijdens deze editie van Grafixx presenteren onafhankelijke makers en uitgeverijen publicaties. Bezoekers kunnen zich onderdompelen in de wondere wereld van papier tijdens het zine fest.

Grafixx © Sam Allemeersch