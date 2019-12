Artcetera en het kunstenaars- en curatorenduo atelier lachaert dhanis slaan de handen in elkaar voor een tentoonstelling rond de verschillende vormen van keramiek.

Keramiek is al een hele tijd aan een opmars bezig en de populariteit ervan is allesbehalve tanend. Het eeuwenoude ambacht wordt met veel liefde omarmd door een nieuwe generatie makers en verzamelaars. In hun studio, werk- en leefplaats in Tielrode - een voormalige scheepswerf - organiseren Sofie en Luc van atelier lachaert dhanis daarom een tentoonstelling over de verschillende toepassingen en verschijningsvormen van keramiek.

De tentoonstelling 'Kleien is een werkwoord' balanceert volgens de curatoren op de grens tussen ambacht, toegepaste kunst en beeldende kunst. Werk van onder meer Anne Marie Laureys Ceramics, Matthias Kaiser, Sarah Pschorn en Wouter Hoste wordt tentoongesteld. Er is ook plaats voor gebruikskeramiek van Piet Stockmans, Delfin Ceramics, Unfold, atelier lachaert dhanis en heel wat andere makers.

Elke zondag staan de deuren bovendien open vanaf 10u voor een winters ontbijt of voor een high tea tot 18u.