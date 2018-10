Caroline Achaintre stelt tentoon: ontdek haar speels, kleurrijk en absurd werk bij Be-Part

Caroline Achaintre (1969) is smid van opleiding, maar maakt intussen vooral kunst met keramiek en wol. Haar werk is kleurrijk en bevat verwijzingen naar mode, carnaval en de iconografie van death metal.

De expo sluit aan bij de trend in de kunstwereld om kunstvormen die voorheen werden gezien als 'vrouwelijk tijdverdrijf', of toegeschreven aan mode en design, naar waarde te schatten en zelfs te vieren met tentoonstellingen.

Denk maar aan de momenteel lopende tentoonstelling 'Soft? Tactile Dialogues' in het Maurice Verbaet Center - waar ook plaats is voor keramiek, naast textiel. En ook bij WIELS stond onlangs een expo op het programma met textielwerken van Hana Miletic. Tate Modern in Londen brengt eveneens hulde aan textielkunst met een expo rond de Duitse textielkunstenares Anni Albers (1899-1994).

In Be-Part stelt Achaintre vier grote handgetufte wandtapijten, vijftien keramieksculpturen en zeven tekeningen tentoon. Hoewel het proces van Achaintre zeer technisch en arbeidsintensief is, creëert ze haar werk vrij spontaan. Het resultaat: speelse en kleurrijke werken die refereren naar carnaval, mode, death metal, primitivisme en expressionisme.

De titel van de tentoonstelling verwijst naar het fictieve personage Fantômas uit de gelijknamige reeks misdaadverhalen van de Franse auteurs Marcel Allain en Pierre Souvestre.