De coronacrisis heeft de culturele en toeristische sector de afgelopen maanden hard getroffen. De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) registreerden in 2020 slechts 273.571 bezoekers. Dat is een daling van 75 procent ten opzichte van 2019, zo blijkt uit een mededeling.

Het grootste museum van België verwelkomde in 2019 bijna 1,1 miljoen bezoekers. De maandenlange sluiting door de coronapandemie samen met de afwezigheid van internationale bezoekers en groepen, maakten van 2020 een zwart jaar. De financiële verliezen (ticketverkoop, museumwinkels, evenementen en privatisering) worden geschat op 4,8 miljoen euro. Ondanks de noodhulp van 1,1 miljoen euro die de Staat heeft toegekend, betekent dit een daling van 56 procent aan eigen inkomsten. De coronacrisis heeft ook een impact op de personeelsbezetting van het museum. Hoewel er geen sprake is van massale ontslagen, werden tijdelijke contracten niet verlengd en personeelsleden die op pensioen vertrokken niet vervangen. Als gevolg heeft het museum in een jaar tijd vijftien personeelsleden verloren, voornamelijk onder het bewakingspersoneel en de front office. Het gebrek aan erfgoedbewakers, in combinatie met de zeer restrictieve coronamaatregelen, betekent een beperkte toegang tot bepaalde museumcollecties. 'De vernietigende economische impact van COVID-19 brengt de werking van culturele instellingen in gevaar. Maar het werkt ook als een formidabele katalysator, die ons dwingt om onszelf opnieuw uit te vinden. Tegen de achtergrond van deze grote maatschappelijk uitdaging, tekent de plaats die cultuur moet innemen zich scherp af: het is een noodzakelijkheid, zowel voor de gemeenschap als voor het individu dat aan zijn of haar lot wordt overgelaten', zegt Michel Draguet, algemeen directeur van de KMSKB.