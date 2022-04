Vijf activiteiten rond design, kunst en architectuur om in je agenda te noteren.

Wat? Circulariteit is een woord dat ook binnen de architectuur steeds vaker valt. Met de expo Same same, but different willen Z33 en het Brusselse architectenbureau BC Architects & studies & materials focussen op het belang van nieuwe grondstoffen voor de bouw aan de hand van innovatieve projecten. Ze tonen hoe zelfs oude materialen als leem, stro en natuursteen radicaal vernieuwend kunnen zijn. Waar? Z33, Bonnefantenstraat 1, Hasselt Wanneer? Nog tot 7 augustus z33.be Wat? Al tien jaar lang staat de Brussels Design Market in fluo gemarkeerd in de agenda's van vintageliefhebbers. De grootste vintage designmarkt van Europa strijkt opnieuw neer op de site van Tour&Taxis. Exposanten uit heel Europa brengen er hun knapste meubelen aan de man, goed voor een bijzonder eclectisch aanbod twintigste-eeuws design. De betere rommelmarkt, zo u wil. Waar? Gare Maritime, Picardstraat 11, 1000 Brussel Wanneer? 23 en 24 april designmarket.be Wat? Sinds het begin van de jaren 2000 staat Libanon erom bekend heel wat getalenteerde artistieke zielen de wereld in te sturen. In de gloednieuwe tentoonstelling Beiroet. Tijden voor design ontdek je hoe het nationaal erfgoed zich vertaalt in de ontwerpen van Libanese artiesten en hoe sociaal bewustzijn hierin verweven is. Waar? CID Grand Hornu, Rue Sainte-Louise 82, Hornu Wanneer? Van 24 april tot 14 augustus cid-grand-hornu.be Wat? Wanneer de vintagekramen zijn opgedoekt, start in Tour&Taxis alweer een nieuwe beurs. Vier dagen lang ontdek je op Art Brussels de mooiste hedendaagse kunstwerken. Ook bezoekers met een bescheiden portefeuille zouden er hun gading moeten vinden dankzij initiatieven als Kunst Aan Zet, de organisatie waarbij je kunstwerken op eigen tempo afbetaalt. Waar? Tour&Taxis, Havenlaan 86C, Brussel Wanneer? Van 28 april tot 1 mei artbrussels.com Wat? Een gloednieuwe beurs die volledig in het teken staat van de twintigste eeuw, dat is wat je van Twenty mag verwachten. De organisatie die ook de beurs Antica Namur jaarlijks op poten zet, strijkt voor het eerst neer in onze hoofdstad met allerlei kunstwerken, meubelen en andere objecten uit de vorige eeuw. Vijfentwintig onafhankelijke deskundigen controleerden nauwgezet alle aangeboden items. Waar? Brussels Expo (Paleis 3), Belgiëplein 1, Brussel Wanneer? Van 11 mei tot 15 mei twentyartfair.be