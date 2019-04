Hoe transformeer je een vervallen flatgebouw uit de jaren veertig tot een lichte en ruime woning? Door alles af te breken en opnieuw te beginnen. We keken binnen in de woning van een architectenkoppel.

Ondanks haar negatieve imago is Antwerpen-Noord aan een opmars bezig. De komst van jonge, creatieve gezinnen draagt daar zeker toe bij. 'Wie een betaalbare woning met tuin in het stadscentrum zoekt, komt snel in Antwerpen-Noord of Borgerhout terecht', vertelt Gill Matthyssen, die voorheen op het Antwerpse Zuid woonde. 'Een bijkomend voordeel is de nabijheid van Antwerpen-Centraal en van onze werkplek.' MADE Architects is op het De Coninckplein gevestigd en wordt gerund door Gill en zijn vrouw Liesbeth Storkebaum. Beiden houden van uitdagingen. Op de plaats waar nu hun nieuwbouw prijkt, stond vroeger een vervallen opbrengsteigendom. 'Het pand was niet bijzonder en bevatte geen unieke stijlelementen om te bewaren', bekent Gill. Omdat het verschil in kostprijs tussen nieuwbouw en renovatie niet groot was, besloot het duo om het gebouw tegen de vlakte te gooien en helemaal opnieuw te beginnen.

