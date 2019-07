In een vakantiedorp net buiten Cadzand staat een pikzwarte woning die een voorbeeldfunctie wil vervullen voor duurzaam wonen. 'Liever daarin investeren dan wat golfballetjes slaan.'

'Ik moest en zou ooit een ooievaarsnest in mijn tuin hebben', zegt Dick Rakhorst. Er heerst een gezellige drukte rond het huis van de Nederlandse ondernemer op rust en zijn vrouw Astrid, die jarenlang een galerie en beeldentuin beheerde in het Brabantse Heeswijk. Vandaag komen experts twee ooievaarskuikens ringen. In hun kielzog een hoogtewerker, een dronefotograaf, familie en vrienden. Voor de meesten een uitzonderlijk moment, maar niet voor Dick. Het is de derde keer dat zijn nest, hoog tegen de kruinen van de bomen, hem dat geluk brengt. In de keuken pruttelt intussen een pot verse Zeeuwse vissoep voor de gasten.

...