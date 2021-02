Interieurontwerper Petra Hoogland heeft een uitzonderlijk oog voor het opsporen van bijzondere dingen. Van tweedehands interieurobjecten en meubelen tot de semiondergrondse ecowoning die ze vandaag met haar gezin bewoont.

Wie Petra Hoogland 's ochtends bezoekt treft haar hoogstwaarschijnlijk achter een computerscherm aan. Niet gekluisterd aan een mailprogramma, wel scrollend door beelden van vintage spullen die Nederlandse websites als Marktplaats of Catawiki die dag te bieden hebben. Met engelengeduld en duidelijke focus zoekt ze naar origineel design, liefst met bijbehorende patine of genoeg potentieel om ze te restaureren. 'Ik heb het niet voor interieurs waar alles nieuw is, waar het lijkt alsof je in een showroom woont', duidt ze haar ochtendritueel. 'Een interieur moet in de eerste plaats een verhaal vertellen, maar ook bezoekers verwonderen en nieuwsgierigheid opwekken. Zij moeten zich afvragen: wat gebeurt daar? En dat bekom je sneller met een paar goed uitgekozen stukken die al een heel leven achter de rug hebben.' Haar woning in Bergen, een idyllisch kunstenaarsdorp verscholen achter de Schoorlse Duinen - het hoogste duingebied in Nederland - beschouwt ze dan ook als haar proeftuin. Op een paar hedendaagse Dutch design-uitzonderingen na - een eettafel van Piet Hein Eek of een stoel van Dirk Vander Kooij - bestaat haar interieur vooral uit trouvailles. Van leren banken van de Sede of webbing eetstoelen van de Poolse architect Josef Hoffmann tot een grote, verweerde verkeersspiegel die ooit in de straten van Warschau moet hebben gehangen. Online gespot of gevonden bij een van de vintage dealers of galeristen die ze, sinds ze twee jaar geleden met Interior Cowboys startte, wekelijks probeert te bezoeken. Telkens weer een nieuw adres. Zo weet ze meteen bij wie ze terechtkan voor een specifiek verzoek van een klant. 'En zo hang ik ook aan niemand vast', zegt ze. 'Ik wil totale vrijheid hebben om te handelen.' Wat ze ook vanuit haar huiselijke werkkamer doet. 'Bepaalde stukken kan ik eenvoudigweg niet laten liggen, ook al heb ik er niet meteen een klant of project voor. Dan zet ik ze liever in mijn interieur tot een bezoeker ze opmerkt en koopt. Het geeft me geen hartzeer om na lange tijd te scheiden van meubelen of objecten. Ik weet dat mooie dingen altijd weer mijn pad zullen kruisen', lacht ze. Grappig detail: ook het huis vond Petra online. Op Funda, de Nederlandse tegenhanger van onze Immoweb. 'De vraagprijs lag boven ons budget, maar het ontwerp was zo bijzonder dat we toch gingen kijken.' Het bleek een exploot uit 2011 te zijn van Origins, een Nederlands architectenbureau dat zich specialiseert in milieuvriendelijk en energiezuinig bouwen. Omdat het bestemmingsplan destijds aangevochten werd door omwonenden, hertekenden ze hun oorspronkelijk idee van twee verdiepingen met een kap in een semiondergrondse woning. De wending bracht een extra meevaller: de zeer energiezuinige woning met warmtepomp, zonneboilers en CO2-gestuurde ventilatie wordt ook extra geïsoleerd door de grond. Ondergronds is trouwens niet gelijk aan duister. De combinatie van één lange glaswand met plafondhoge schuiframen, een atrium en verschillende schachten zorgt ervoor dat het daglicht tot op de benedenverdieping valt. Bovendien konden de architecten de hoeveelheid vegetatie op het perceel behouden dankzij een uitgestrekt groendak. Het bureau kreeg niet voor niks in 2008, als eerste Nederlandse architectenbureau, een internationale Green Good Design Award voor hun ontwerpbenadering. Binnen heerst een open loftgevoel. Alle ruimtes staan in verbinding met elkaar via knusse hoeken waarin je je kunt terugtrekken. Het aangrenzende Bergerbos wordt via de grote glaspartijen binnengetrokken en geeft de bewoners zowel in de zomer als in de winter zicht op alle mogelijke tinten groen. 'Er waren heel wat gegadigden om het huis te kopen. De makelaar probeerde ons enthousiasme daarom van bij het eerste bezoek te temperen', vertelt Petra. 'Ons bod haalde het verrassend genoeg toch. Dankzij wat humor, denken we. Bij het voorgestelde aankoopbedrag hadden we 'plus één euro' geschreven.' Het ontwerp trok de aandacht, de uitzonderlijke locatie en de energiezuinigheid bleken volledige toevalstreffers. 'Ik lieg niet als ik zeg dat we echt het ideale huis vonden. Toekomstgericht en tweedehands aangekleed. Die spanning tussen oud en nieuw vind ik heerlijk.'