Zowat alles aan deze indrukwekkende villa in Het Zoute werd onder handen genomen en vernieuwd, tot de voorkant toe. 'We wilden een bijzondere eerste indruk wekken', vertellen de ontwerpers. Missie geslaagd.

Ze kent Het Zoute heel goed. Als hoofdberoep runt de eigenares - die graag anoniem blijft - een evenementenlocatie in de buurt van Brussel, maar zij en haar man hebben ook een aantal eigendommen in Het Zoute gerenoveerd. Meestal doen ze de inrichting zelf, maar toen het koppel deze villa van 800 m2 voor zichzelf kocht, beseften ze dat ze ditmaal echte designprofessionals nodig hadden. Ze deden een beroep op Olivier en Hélène Lempereur. De twee ontwerpers volgden een opleiding bij Andrée Putman en begonnen in 1998 hun eigen bedrijf. Nu hebben ze kantoren in Brussel en Parijs. 'Ik had nooit kunnen doen wat zij doen', geeft de eigenares toe. 'Dit huis had vakmensen nodig.'

...