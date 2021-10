'De architectuur van Arthur Degeyter was haar tijd vooruit', vertelde interieurarchitect Philip Simoen enkele jaren geleden nog in dit blad. Hoewel Degeyter (1919-2004) in het begin van zijn loopbaan eerder klassieke woningen tekende, groeide de Belgische architect uit tot een van de meest veelzijdige van ons land. In een nieuw boek wordt zijn werk nu voor het eerst gebundeld. Een kennismaking in drie projecten.

Sint-Trudoabdij (1953-1973)

Naast tal van woningen behelst een groot deel van Degeyters portfolio ontwerpen voor kerken en abdijen. Op de fundamenten van het voormalig grafelijk slot van Male in het Brugse Sint-Kruis startte de architect in de jaren vijftig met de bouw van de Sint-Trudoabdij. Hij baseerde zich op het middeleeuwse grondplan van het kasteel, dat hij aanvulde met een nieuwbouw met neobarokke vormen. Vandaag is het gebouw gesloten voor publiek, nadat het in 2011 door de laatste zusters verkocht werd. Het grootste deel van Degeyters werk ligt in West-Vlaanderen, waaronder ook deze villa in Bellegem. De architect liet zich voor dit modernistische ontwerp inspireren door het werk van Gropius en Neutra, met een evenwichtig en lichtrijk plan als gevolg. In 2015 werd het gebouw grondig gerenoveerd toen het leek weg te zakken in de kleigrond. Het huis werd ook meteen teruggebracht naar de oorspronkelijke plannen, die bij de bouw niet helemaal bleken te zijn gevolgd. Binnenkijken bij de meester zelf. Voor zijn eigen woonst in Sint-Andries trok Degeyter een villa op uit Aardenburgse baksteen, wat vanaf midden jaren zestig zijn geprefereerd bouwmateriaal werd. Om voorgaande stelling te staven: ook het pad naar de woning, de terrassen, de buitentrap en de vloeren in de hal en in de spreekruimte zijn van dezelfde steen. Een mooie tuin was zijn stokpaardje, dus liet hij onder meer weelderige klim- en andere planten de pergola overgroeien.