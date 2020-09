Vier ontwerpers slaan even een nieuwe weg in.

1. Hoewel Lien Van Deuren normaal veeleer grotere meubelen ontwerpt voor haar label Hartwerp, verdiepte ze zich de voorbije maanden in het lassen van messing. Zo ontwikkelde ze Luka, een klein muurkunstwerkje dat speelt met licht en schaduw. Haar werk en dat van andere jonge makers ontdek je in de expo van B-collective, die loopt van 19 september tot 19 november naar aanleiding van Brussels Design September.

hartwerp.be, b-collective.be

© GF/ HARTWERP

2. Juwelenontwerpster Karolin Van Loon bundelde de krachten met het Spaanse architectuur- en designbureau Katty Schiebeck. Samen ontwierpen ze Isola, een decoratieve (make-up)spiegel in roze resin, een lichtdoorlatend materiaal dat net zoals Karolins typerende juwelen speelt met licht en kleur.

karolinvanloon.com

Karolin Van Loon © GF/ KAROLIN VAN LOON

3. De Gentse designer Tim Somers timmerde het afgelopen jaar aan de lancering van zijn eerste meubellijn. Het resultaat is een strakke collectie waarin hij experimenteert met vormen en materiaal. Zo speelt de ontwerper onder meer met staal, zoals bij deze One Line Chair.01, een stoel waarvan de rugleuning en het zitvlak door de dunne staalplaat zachtjes mee buigen.

studiotimsomers.com

Tim Somers © GF/ STUDIO TIM SOMERS

4. Ook het architectenbureau AWAA kreeg tijdens de lockdown nieuwe inzichten en ontwierp met het idee van social distancing in het achterhoofd de C-19-tafel. Het modulaire ontwerp van de tafel kan op verscheidene manieren worden samengesteld, met de nodige intimiteit, of net met een zekere afstand. Voor Design September tonen ze hun ontwerp in de oude Taschen-winkel op de Zavel.

awaa.biz

1. Hoewel Lien Van Deuren normaal veeleer grotere meubelen ontwerpt voor haar label Hartwerp, verdiepte ze zich de voorbije maanden in het lassen van messing. Zo ontwikkelde ze Luka, een klein muurkunstwerkje dat speelt met licht en schaduw. Haar werk en dat van andere jonge makers ontdek je in de expo van B-collective, die loopt van 19 september tot 19 november naar aanleiding van Brussels Design September. hartwerp.be, b-collective.be 2. Juwelenontwerpster Karolin Van Loon bundelde de krachten met het Spaanse architectuur- en designbureau Katty Schiebeck. Samen ontwierpen ze Isola, een decoratieve (make-up)spiegel in roze resin, een lichtdoorlatend materiaal dat net zoals Karolins typerende juwelen speelt met licht en kleur. karolinvanloon.com 3. De Gentse designer Tim Somers timmerde het afgelopen jaar aan de lancering van zijn eerste meubellijn. Het resultaat is een strakke collectie waarin hij experimenteert met vormen en materiaal. Zo speelt de ontwerper onder meer met staal, zoals bij deze One Line Chair.01, een stoel waarvan de rugleuning en het zitvlak door de dunne staalplaat zachtjes mee buigen. studiotimsomers.com 4. Ook het architectenbureau AWAA kreeg tijdens de lockdown nieuwe inzichten en ontwierp met het idee van social distancing in het achterhoofd de C-19-tafel. Het modulaire ontwerp van de tafel kan op verscheidene manieren worden samengesteld, met de nodige intimiteit, of net met een zekere afstand. Voor Design September tonen ze hun ontwerp in de oude Taschen-winkel op de Zavel. awaa.biz