Stilstaan is achteruitgaan. Deze drie vrouwen gaven hun carrière een nieuwe wending.

1. HANGERTJES

'Ik kan gewoon niet leven zonder nieuwigheden te bedenken', bekent Joan Bebronne. Na een kwarteeuw bij textielproducent Liebaert, waarvoor ze trends onderzocht en nieuwe stoffen ontwikkelde, voelde ze een plafond naderen en daarom startte ze haar voorlopige eenvrouwszaak Mlle Jo op. Het hangende houten bijzettafeltje Toupy, geïnspireerd op voederplanken en tollen, is een voorproefje van wat we nog meer van haar mogen verwachten: objecten die op een speelse manier je verbeelding doen tintelen. Collectie Toupy vanaf 319 euro, mademoisellejo.comZeventien jaar lang werkte Géraldine Merchiers in de muziekindustrie, tot ze vorig jaar een klein paradijs ontdekte in Portugal, op een kilometer van de kleine kuststad Odeceixe. Monte Cucs doopte ze het landgoed dat ze verhuurt voor vakanties, retraites en incentives. Het leidde ook tot een klein decomerk. De kussens, placemats, badmatten en binnenkort ook tassen zijn gemaakt van oude juten graanzakken die ze met de hand laat bewerken. Prijzen variëren tussen 20 en 80 euro, montecucs.com Kameleon Marilyn Vercruysse is niet anders gewend dan zichzelf heruit te vinden. Na een start als promomanager in België volgde ze haar man richting Australië, waar ze achtereenvolgens barista werd, een diploma zilversmeedkunst haalde en werkzaam was in een schoonheidskliniek. Terug in België slaagde ze er niet in de bijzondere Australische landschappen die ze had achtergelaten te vergeten, meteen haar inspiratie voor Odemare. De collectie omvat unieke kommen en lepels gemaakt uit een combinatie van geperste pitten, notenschalen en hars. Lepels vanaf 80 euro, kommen vanaf 380 euro, odemare.be