Welke meubelen en objecten zullen je deze zomer in je eigen tuin of die van je vrienden omringen? Aan deze trends ontkom je niet.

Of het nu om barkrukken of eettafels en -stoelen gaat, deze zomer zitten we zo'n acht à dertien centimeter lager. Low dining heet de trend. Het voordeel? Je neemt een ontspannen houding aan. Vakantiegevoel dus, zonder verplaatsing. Daarom houdt de trend niet op b...

VOORDELEN Aluminium kan alles aan, van de zoveelste bui tot de koudste nacht. Dat heeft het materiaal te danken aan zijn natuurlijke oxidelaag. Daardoor kan het een heel jaar ongemoeid buiten blijven staan. Vergeet de jaarlijkse intensieve onderhoudsbeurt. Bij aluminium hoef je niks af te schuren en te herlakken of in te oliën, net omdat het zo goed bestand is tegen vocht. Een mild sopje en een zachte schoonmaakdoek volstaan. De coatings komen in alle kleuren van de regenboog. Geen betere remedie voor die grijze dagen. Je hoeft je geen hernia te heffen aan je tafel of bank. Aluminium is sterk, maar ook nog licht genoeg om te verplaatsen.