Decolabels doen aan recycling, upcycling of circulair design. Zo ook voor je slaapkamer.

Geprint afval

Het Londense Plumen introduceerde tien jaar geleden de eerste energiebewuste designlamp met 80% minder stroomverbruik. Een lampenkap was al die tijd ondergeschikt, tot Plumen vorig jaar voor het eerst experimenteerde met de 3D-kennis van het Nederlandse Batch.works. Uit de printer rolden intussen vijf lampenkappen, gemaakt van gerecycleerde petflessen, oude koelkasten en plasticafval. Hive Shade, vanaf 139 euro, plumen.com Zoveel matrassen worden jaarlijks weggegooid in Europa. Auping lanceert daarom Evolve, een matras die 100% circulair is. Het recyclagelabel A betekent dat elk onderdeel eenvoudig te scheiden is en volledig recycleerbaar is voor hergebruik in een nieuwe matras. auping.com Stephan Zeijlemaker en Rob van den Dool lagen een tijdlang te woelen. Hun milieuonvriendelijke en oneerlijk geproduceerde beddengoed - zoals 99% van het bedlinnen - hield hen wakker en motiveerde hen tegelijk om het anders te doen. Yumeko - Japans voor droomkind - werd het plan. Pure, kwalitatieve, betaalbare en gifvrije alternatieven voor bed en bad vormden de uitdaging. Het GOTS-certificaat garandeert dat het gebruikte katoen en ook de wol puur biologisch zijn, met het fairtrade-certificaat weet je dat eerlijke handel vooropstaat. Beddengoedset vanaf 99,95 euro. yumeko.be In de muurverven en lakken op waterbasis van verfproducent Fairf wordt het belangrijkste element, de binder, gemaakt van gerecycled sloophout. Aan dit bindmiddel wordt geen chemisch oplosmiddel toegevoegd, waardoor je reukloos en emissiearm verft. Dat Fairf geen parabenen, zware metalen of vluchtige organische stoffen bevat, maakt dat de jonge Nederlanders achter dit verfmerk intussen verschillende keurmerken op hun potten mogen plakken. Vanaf 22,50 euro voor een pot van 2,5 liter, fairf.nl Ooit was het de naam van haar grootmoeder die in Parijs kindjes opving om hen een betere start te gunnen. Vandaag is Mama Zoet de winkel en webshop van Laura De Rycke en haar moeder Carine. Je vindt er een mooie selectie aan duurzame, ecofriendly kindermerken waaronder Nobodinoz.mamazoet.beDe Britse Tasha en Barney Green struikelden letterlijk over een berg plastic afval tijdens hun reis door Azië en besloten dat trieste beeld om te zetten in iets positiefs. Bij het intussen succesvolle Weaver Green vind je vandaag dekens en lakens, handdoeken tot zelfs hondenkussens. Hondenkussen, vanaf 210 euro, weavergreen.com