De Teeter Totter Wall, een werk waarbij Amerikaanse en Mexicaanse kindjes elk aan hun kant van de grensmuur met elkaar kunnen spelen op de wipplank, is verkozen tot design van het jaar 2020.

De prestigieuze Design of the Year-award is dit jaar gewonnen door een wipplank. Meer dan een speeltuig was de Teeter Totter Wall 'symbolisch belangrijke' installatie die 'de mogelijkheid van dingen' in de verf zette.

Architectuurprofessor Ronald Rael en designprofessor Virginia San Fratello bedachten het idee na de Secure Fence Act in 2006, toen begonnen werd met het bouwen van een muur tussen Amerika en Mexico. Met hun ontwerp hopen ze te kunnen oproepen tot saamhorigheid in plaats van verdeling. 'We moeten geen muren bouwen, maar bruggen', aldus San Fratello.

Andere genomineerden voor de felbegeerde award waren onder meer een 3D-versie van het nieuwe coronavirus en het decor van de Oscarwinnende Parasite.

Daarnaast waren er nog zes andere winnaars in de categorieën product, architectuur, digitaal, mode, grafisch en transport. De award voor beste product ging naar de vegan Impossible Burger 2.0, dat 'vleziger' werd bevonden dan zijn voorganger. De mode-award werd dan weer in de wacht gesleept door de genderneutrale Telfar tas uit vegan leer, dat door Dazed tot 'het accessoire van het decennium' werd gebombardeerd. De tas herdefinieert volgens de jury wat luxe betekent.

De architectuurprijs ging naar de draagbare school van Social Design Collaborative en de digitale categorie won de Chileense feministische groep Colectivo LASTESIS. Zij protesteerden tegen het seksueel geweld in hun regio en hun werk werd gekopieerd door feministen over de hele wereld.

