Het project ONTketen zoekt designtalent met een open call. De geselecteerde ontwerpers geven mee de bio-circulaire producten van morgen vorm, waarbij lokale restromen van groenafval omgetoverd worden tot designobjecten. Sep Verboom, Knack Weekends Designer van het jaar 2020, neemt de begeleiding op zich.

Samen sterk: wanneer verschillende experts uit diverse sectoren de handen in elkaar slaan, komen de beste oplossingen naar boven. Dat is ook het uitgangspunt van ONTketen, en samenwerking tussen het Livable design platform, sociaal groenonderhoudsbedrijf Pro Natura en technologiebedrijf Circular Matters. De drie partners gaan op zoek naar gemotiveerde (product)ontwerpers, die staan te popelen om met nieuwe materialen te werken in samenwerking met een opdrachtgever. Het doel is om via design een positieve impact te maken op mens en leefmilieu.

Vijf ontwerptalenten worden gematcht met evenveel bedrijven, met als doel een nieuw en lokaal product te ontwikkelen op basis van het biobased materiaal van Circular Matters. Naast input voor het designproces bieden de bedrijven ook financiële ondersteuning aan hun ontwerper. Het resultaat van het project zal bestaan uit een biobased designproduct, gemaakt via een korte keten. De ontwerpers worden in dit proces begeleidt door Sep Verboom van het Livable Platform.

ONTketen © Aaron Lapeirre

In dit project wordt de lange, niet-transparante keten van traditionele materialen verkort en de inzet van lokale restvezels onderzocht. Het groene restafval wordt geoogst door het sociaal groenonderhoudsbedrijf Pro Natura en cleantech start-up Circular Matters vormt deze herwonnen grondstoffen om tot materialen. De ontwerpers krijgen vervolgens de kans om als een van de eersten de mogelijkheden van het materiaal te onderzoeken.

De deadline voor aanmelding is 2 mei 2021 om 23.59 uur. Meer informatie via www.ontketen.be of ontketen@livable.world

