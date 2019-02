Weg met wegwerpcultuur: Ikea wil meubels verhuren

Aan het eind van de looptijd kun je dan je geleasede kast of stoel weer teruggeven aan Ikea en iets nieuws uitkiezen. De teruggebrachte meubelen worden door Ikea opgeknapt en weer opnieuw verkocht. De Zweden gaan het systeem vanaf deze maand testen in Zwitserland met kantoormeubelen. Nederlanders die in wooncomplex Stek Oost wonen, konden al aan de slag met een testproject: jongeren huren er voor zo'n 20 euro per maand twee jaar lang een set van vijf meubels.

Minder afval

Lööf ziet echter ook mogelijkheden voor andere producten, zoals keukens. De leaseplannen passen in het streven van het meubelbedrijf om meer producten te hergebruiken en minder afval te produceren. Ikea denkt er daarom ook over om onderdelen te gaan verkopen voor producten die niet meer gemaakt worden. (Belga)