'Op ons halfrond ontplooit zich een eigenzinnig designhoofdstuk', schrijft Knack Weekend-redactrice Amelie Rombauts.

Ik heb het altijd boeiend gevonden om te lezen hoe generaties subtiel of fundamenteel van elkaar verschillen. Over gedragskenmerken die worden toegekend op basis van het moment in de geschiedenis waarop je wordt geboren. Want, zo zeggen de experten, harde feiten zoals de technologische innovatie, het economische klimaat of de politieke ideologie waarmee je opgroeit zouden je, boven op je eigen persoonlijke context, ook als mens beïnvloeden.

